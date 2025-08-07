$!Saltillo: Regresa el Santo Cristo a su capilla ante fieles

La devoción y la historia se entrelazaron este jueves 7 de agosto en el corazón de Saltillo, donde cientos de feligreses se congregaron en la Catedral de Santiago para el solemne descenso del Santo Cristo de la Capilla. Este acto marca el inicio de una festividad que reúne a generaciones enteras.

La jornada litúrgica arrancó a las 09:00 horas con una misa especial de acción de gracias. El servicio fue dedicado a los colaboradores y benefactores del Santo Cristo, aquellos que con su labor incansable mantienen viva la tradición. La Catedral se llenó de cantos y oraciones en un ambiente de profunda solemnidad.

TE PUEDE INTERESAR: Misas, fe y tradición: Saltillo se une en honor al Santo Cristo

El momento más esperado llegó a las 10:00 horas, cuando la imagen, considerada el protector de la ciudad, fue cuidadosamente bajada de su nicho. La fe de los presentes se hizo palpable mientras la figura descendía para ser colocada sobre un camastro en el altar principal, lista para ser venerada de cerca por los fieles.

Desde ese instante y hasta las 19:00 horas, una constante fila de devotos se formó para honrar al Santo Cristo. Con oraciones y peticiones silenciosas, la gente se acercó a la imagen. Unos buscaban la gracia de un milagro, mientras otros simplemente agradecían los favores recibidos.