Saltillo: Regresa el Santo Cristo a su capilla ante fieles

Este jueves se realizó la ceremonia de descenso de la imagen para la devoción de saltillenses y después regresó a su lugar

Saltillo
/ 7 agosto 2025
Saltillo
Iglesia Católica
Religión
Diócesis de Saltillo

La devoción y la historia se entrelazaron este jueves 7 de agosto en el corazón de Saltillo, donde cientos de feligreses se congregaron en la Catedral de Santiago para el solemne descenso del Santo Cristo de la Capilla. Este acto marca el inicio de una festividad que reúne a generaciones enteras.

La jornada litúrgica arrancó a las 09:00 horas con una misa especial de acción de gracias. El servicio fue dedicado a los colaboradores y benefactores del Santo Cristo, aquellos que con su labor incansable mantienen viva la tradición. La Catedral se llenó de cantos y oraciones en un ambiente de profunda solemnidad.

El momento más esperado llegó a las 10:00 horas, cuando la imagen, considerada el protector de la ciudad, fue cuidadosamente bajada de su nicho. La fe de los presentes se hizo palpable mientras la figura descendía para ser colocada sobre un camastro en el altar principal, lista para ser venerada de cerca por los fieles.

Desde ese instante y hasta las 19:00 horas, una constante fila de devotos se formó para honrar al Santo Cristo. Con oraciones y peticiones silenciosas, la gente se acercó a la imagen. Unos buscaban la gracia de un milagro, mientras otros simplemente agradecían los favores recibidos.

$!Saltillo: Regresa el Santo Cristo a su capilla ante fieles

El programa del día incluyó varias celebraciones eucarísticas. Se ofició una misa al mediodía y otra por la tarde. El párroco resaltó la importancia de la fe en la vida diaria. Una misa especial por la paz se realizó a las 19:00 horas.

La devoción no se limitó al interior del templo. A las 18:30 horas, una solemne procesión jubilar partió de la iglesia de San Juan Nepomuceno. Los fieles recorrieron las calles aledañas con cánticos y velas, en un acto que unió a la comunidad en una manifestación pública de su fe.

$!Saltillo: Regresa el Santo Cristo a su capilla ante fieles

Finalmente, a las 20:00 horas las festividades del día concluyeron con el solemne traslado y ascenso de la imagen a su capilla. Este acto marcó el cierre de la jornada de veneración, con la figura religiosa regresando a su lugar de honor.

