Saltillo: Rehabilitan pavimento en calles de Misión Cerritos y Mirasierra II

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    Saltillo: Rehabilitan pavimento en calles de Misión Cerritos y Mirasierra II
    Las labores de mantenimiento vial se extienden a calles, avenidas y bulevares de distintos sectores de Saltillo.

Las labores se concentraron en tramos deteriorados de calles secundarias y forman parte de las acciones permanentes de mantenimiento vial

Cuadrillas del programa “Aquí andamos” realizaron trabajos de rehabilitación de pavimento en calles de los fraccionamientos Misión Cerritos y Mirasierra II Sector, como parte de las acciones de mantenimiento vial que se llevan a cabo en distintos puntos de Saltillo.

En Misión Cerritos, los trabajos se concentraron en tramos deteriorados de las calles Misión San Francisco y Misión de San Marcos, en el oriente de la ciudad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/continuan-trabajos-de-limpieza-en-plazas-y-arroyos-de-saltillo-MH23601827

El alcalde Javier Díaz González señaló que las labores permiten atender sectores donde el pavimento presenta desgaste y mejorar las condiciones de circulación para quienes transitan diariamente por estas vialidades.

$!Cuadrillas de “Aquí Andamos” rehabilitaron tramos deteriorados en calles de Misión Cerritos.
Cuadrillas de “Aquí Andamos” rehabilitaron tramos deteriorados en calles de Misión Cerritos. CORTESÍA

AMPLÍAN TRABAJOS EN MIRASIERRA

Las cuadrillas también intervinieron diferentes tramos de las calles 17, 19 y 16, en el fraccionamiento Mirasierra II Sector, donde se realizaron trabajos sobre el asfalto que presentaba deterioro.

Díaz González señaló que el mantenimiento de las vialidades forma parte de las acciones dirigidas a facilitar los traslados cotidianos de las familias, particularmente hacia escuelas, centros de trabajo y establecimientos comerciales.

$!Los trabajos de pavimentación también se realizaron en las calles 17, 19 y 16 de Mirasierra II Sector.
Los trabajos de pavimentación también se realizaron en las calles 17, 19 y 16 de Mirasierra II Sector. CORTESÍA

De manera paralela, se mantienen labores de rehabilitación en avenidas y bulevares principales de la ciudad, entre ellos Fundadores, Venustiano Carranza, Francisco Coss, Nazario S. Ortiz Garza, Antonio Cárdenas y José Musa de León.

Las intervenciones forman parte del mantenimiento que se realiza de manera continua en diferentes sectores de Saltillo.

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