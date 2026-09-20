Saltillo: Rehabilitan pavimento en calles de Misión Cerritos y Mirasierra II

Cuadrillas del programa “Aquí andamos” realizaron trabajos de rehabilitación de pavimento en calles de los fraccionamientos Misión Cerritos y Mirasierra II Sector, como parte de las acciones de mantenimiento vial que se llevan a cabo en distintos puntos de Saltillo. En Misión Cerritos, los trabajos se concentraron en tramos deteriorados de las calles Misión San Francisco y Misión de San Marcos, en el oriente de la ciudad.

El alcalde Javier Díaz González señaló que las labores permiten atender sectores donde el pavimento presenta desgaste y mejorar las condiciones de circulación para quienes transitan diariamente por estas vialidades.

AMPLÍAN TRABAJOS EN MIRASIERRA Las cuadrillas también intervinieron diferentes tramos de las calles 17, 19 y 16, en el fraccionamiento Mirasierra II Sector, donde se realizaron trabajos sobre el asfalto que presentaba deterioro. Díaz González señaló que el mantenimiento de las vialidades forma parte de las acciones dirigidas a facilitar los traslados cotidianos de las familias, particularmente hacia escuelas, centros de trabajo y establecimientos comerciales.

De manera paralela, se mantienen labores de rehabilitación en avenidas y bulevares principales de la ciudad, entre ellos Fundadores, Venustiano Carranza, Francisco Coss, Nazario S. Ortiz Garza, Antonio Cárdenas y José Musa de León. Las intervenciones forman parte del mantenimiento que se realiza de manera continua en diferentes sectores de Saltillo.