Saltillo: Reparan rejillas pluviales en Valle de las Flores para prevenir inundaciones
Las acciones buscan reducir riesgos de inundación y proteger a peatones y automovilistas
Con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y reducir los riesgos de inundación, el Gobierno Municipal de Saltillo lleva a cabo trabajos de reparación y mantenimiento de rejillas pluviales en distintos puntos de la ciudad, entre ellos la zona de la colonia Valle de las Flores, al oriente de la capital.
Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, cuadrillas municipales del programa “Aquí Andamos”, con el respaldo del gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, realizan la rehabilitación integral de las rejillas pluviales ubicadas sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño, en el tramo comprendido entre las calles Noche Buena y Petunias.
De acuerdo con la información oficial, las labores incluyen la reparación y sustitución de rejillas que resultaron dañadas por el constante flujo vehicular, así como la corrección de hundimientos y el retiro de material acumulado que impedía el adecuado desfogue del agua de lluvia. Estas acciones permitirán mejorar el funcionamiento del sistema pluvial y brindar mayor seguridad tanto a peatones como a automovilistas que transitan por la zona.
El Gobierno de Saltillo señaló que estos trabajos forman parte de un programa permanente de rehabilitación del sistema pluvial en la ciudad, cuyo objetivo es prevenir encharcamientos durante la temporada de lluvias, proteger la infraestructura vial y disminuir riesgos para la población.
Asimismo, se destacó la importancia de mantener en óptimas condiciones las rejillas pluviales, especialmente en vialidades de alta circulación como el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño. En este sentido, las autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a evitar arrojar basura en la vía pública o cerca de las rejillas, ya que esto provoca obstrucciones y afecta el correcto funcionamiento del sistema de drenaje.
El Ayuntamiento de Saltillo agradeció la comprensión de la población ante las molestias temporales que puedan generar estas labores y recomendó tomar precauciones, así como salir con tiempo hacia sus destinos.
Finalmente, se informó que acciones similares ya se han llevado a cabo en otros puntos de la ciudad, como el cruce de las calles Álvaro Obregón y Luis Gutiérrez, en la Zona Centro, así como en la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia San Ramón, entre otras áreas, como parte del esfuerzo continuo por mejorar la infraestructura urbana de Saltillo.