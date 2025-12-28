Saltillo: Reparan rejillas pluviales en Valle de las Flores para prevenir inundaciones

Con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y reducir los riesgos de inundación, el Gobierno Municipal de Saltillo lleva a cabo trabajos de reparación y mantenimiento de rejillas pluviales en distintos puntos de la ciudad, entre ellos la zona de la colonia Valle de las Flores, al oriente de la capital.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, cuadrillas municipales del programa “Aquí Andamos”, con el respaldo del gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, realizan la rehabilitación integral de las rejillas pluviales ubicadas sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño, en el tramo comprendido entre las calles Noche Buena y Petunias.

De acuerdo con la información oficial, las labores incluyen la reparación y sustitución de rejillas que resultaron dañadas por el constante flujo vehicular, así como la corrección de hundimientos y el retiro de material acumulado que impedía el adecuado desfogue del agua de lluvia. Estas acciones permitirán mejorar el funcionamiento del sistema pluvial y brindar mayor seguridad tanto a peatones como a automovilistas que transitan por la zona.