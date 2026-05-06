Saltillo: rescatan a pareja de adultos mayores durante incendio

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    Saltillo: rescatan a pareja de adultos mayores durante incendio
    Habitantes del sector ayudaron a rescatar a los adultos mayores antes de la llegada de Bomberos. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Resultaron lesionados en un incendio registrado en la colonia República

Dos adultos mayores resultaron lesionados de consideración tras un incendio registrado al interior de su vivienda, ubicada en la colonia República.

Una de las afectadas, una mujer de 89 años de edad, sufrió quemaduras de tercer grado en los pies, mientras que un hombre presentó quemaduras de primer grado, consideradas leves. Ambos fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja.

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El siniestro fue reportado al sistema de emergencias 911 alrededor de las 17:30 horas, en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Tabasco y Nava.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/volcadura-provoca-caos-en-la-carretera-saltillo-monterrey-LG20519156

De acuerdo con vecinos del sector, del interior del inmueble comenzó a salir una gran cantidad de humo, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades, ya que sabían que en el lugar habitaba un adulto mayor postrado en cama.

Mientras arribaban los elementos del Cuerpo de Bomberos, los vecinos contactaron a familiares de los afectados y autorizaron el ingreso al domicilio para auxiliar a los moradores.

$!Vecinos reportaron el siniestro al observar una gran cantidad de humo salir del inmueble.
Vecinos reportaron el siniestro al observar una gran cantidad de humo salir del inmueble. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Los habitantes lograron rescatar a los adultos mayores y trasladarlos al exterior del inmueble para que recibieran atención y pudieran respirar aire fresco. Los bomberos llegaron al sitio y pudo controlarse la situación.

Personal de la Cruz Roja cubrió a la lesionada con sábanas térmicas y la reportó en código rojo, mientras que el esposo fue trasladado en código amarillo a la clínica del ISSSTE.

De los hechos tomó conocimiento personal de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

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