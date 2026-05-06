Volcadura provoca caos en la carretera Saltillo-Monterrey

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    Volcadura provoca caos en la carretera Saltillo-Monterrey
    El tráiler transportaba cartón compactado. Cortesía
    Volcadura provoca caos en la carretera Saltillo-Monterrey
    El tráiler volcó bajo el puente que une a la autopista Monterrey. Cortesía

Filas de más de 10 kilómetros sobre el carril de Saltillo hacia Monterrey; hay un lesionado

La volcadura de un tráiler cargado con cartón provocó caos vial en la carretera Monterrey-Saltillo, afectando la circulación durante más de dos horas.

El operador resultó con un golpe en la espalda y fue valorado por personal de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe, Coahuila. El percance ocurrió alrededor de las 3:00 de la tarde en el kilómetro 26, debajo de un puente vehicular que conecta con la autopista.

De acuerdo con el reporte, la unidad viajaba de Ciudad Juárez con destino a Monterrey, donde descargaría cartón compactado en una empresa recicladora. El conductor señaló que perdió el control después de que el último remolque impactó la unidad, lo que ocasionó que se proyectara sobre su lado derecho contra la base del puente vehicular.

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Posteriormente, el tráiler de la empresa Autotransportes La Chicharra volcó sobre su lado izquierdo. Paramédicos atendieron al operador, quien presentaba una contusión y una herida abrasiva de aproximadamente 10 centímetros en la parte baja de la espalda.

Tras su traslado a una clínica, personal de la Guardia Nacional ordenó el cierre de un carril en dirección de sur a norte para realizar las maniobras de retiro de la unidad, lo que agravó el congestionamiento vial.

Autoridades informaron que la fila de vehículos y transporte de carga superó los 10 kilómetros, alcanzando el parque industrial Santa María. El accidente fue consignado ante la Agencia del Ministerio Público del fuero común.

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