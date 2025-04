Saltillo: rescatan a patita abandonada tras ser atacada por otros patos en la Ciudad Deportiva

Una pequeña patita fue rescatada tras haber sido cruelmente abandonada en la Ciudad Deportiva de Saltillo, donde fue atacada por otros animales de su especie. El caso, que se dio a conocer a través de una publicación en redes sociales, ha generado indignación entre usuarios y defensores de los derechos de los animales.

La denuncia fue compartida por la clínica Haustiere Veterinaria, cuyos médicos atendieron a la patita luego de que una persona la encontrara malherida en la zona. Según el testimonio, el ave fue abandonada intencionalmente en el área, sin considerar que los demás patos no la aceptarían como parte del grupo, lo que provocó una agresión entre especies.

TE PUEDE INTERESAR: Disfrutan saltillenses último día de Semana Santa en la Ciudad Deportiva... aunque con menor afluencia que otros años

“Por favor no hagan eso. El hecho de que sea la misma especie no garantiza que puedan adaptarse ni ser bien recibidos por otros grupos. No solo en patos, sino en cualquier especie”, alertaron desde la clínica.