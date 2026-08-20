Saltillo: rescatan a perrito amarrado y con dolor en colonia Solidaridad; ‘panorama es delicado’

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    Saltillo: rescatan a perrito amarrado y con dolor en colonia Solidaridad; ‘panorama es delicado’
    Colectivos de bienestar animal agradecieron a las personas que no fueron indiferentes y decidieron reportar el caso. REDES SOCIALES

El animal fue reportado por ciudadanos que alertaron sobre su situación

Un perro Husky que se encontraba amarrado, llorando y aparentemente con dolor fue rescatado en la colonia Solidaridad, luego de que ciudadanos reportaran la situación ante la organización Dignidad Animal A.C.

De acuerdo con la asociación, tras recibir el reporte solicitaron el apoyo de la Policía Ambiental para poner al animal a salvo y trasladarlo al Centro de Operaciones de Dignidad Animal A.C., donde será valorado por el equipo veterinario.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/aumentan-denuncias-por-maltrato-animal-en-coahuila-dignidad-animal-reporta-11-casos-vinculados-a-proceso-BH22700526

El perrito recibirá atención médica para determinar su estado de salud y conocer las condiciones en las que se encontraba al momento de ser rescatado. Hasta ahora, la organización no ha informado el diagnóstico veterinario ni las posibles causas de las molestias que presentaba.

Dignidad Animal A.C. reconoció a las personas que decidieron reportar el caso y evitaron permanecer indiferentes ante la situación, así como a los elementos de la Policía Ambiental que participaron en el traslado del animal.

La asociación señaló que continuará atendiendo los reportes que estén dentro de sus posibilidades y reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar situaciones en las que algún animal pueda encontrarse en riesgo, con el objetivo de garantizar su bienestar y una vida digna.

“El Husky fue valorado por el Dr. Jacobo, de Dignidad Animal, y actualmente se encuentra en resguardo, bajo observación, con medicación y recibiendo los cuidados veterinarios adecuados”, informó la usuaria Zaret Sahar, de la Fundación Dog Lovers SLW, en la red social Facebook.

En una publicación señaló que cuando se rescató al animal lo encontraron amarrado, rodeado de excremento y cubierto de moscas.

“Los propietarios señalaron que el perro estaba enfermo y que por esa razón lo mantenían amarrado. Aseguraron que estaba recibiendo medicamento; sin embargo, al investigar, se detectó que se trataba de medicamento de uso humano”, explicó. Después de esto solicitaron apoyo de la Policía Ambiental y de la asociación Dignidad Animal.

$!La organización pidió la intervención de la Policía Ambiental para trasladar al animal.
La organización pidió la intervención de la Policía Ambiental para trasladar al animal. REDES SOCIALES

La internauta advirtió que circuló una cuenta bancaria presuntamente para apoyar este caso, lo cual fue desmentido y puntualizó que como Fundación Dog Lovers y Dignidad Animal no solicita apoyo económico para un animal que no se encuentre bajo su resguardo.

“Buscamos que cada apoyo sea transparente y destinado realmente a las necesidades del animal”, señaló.

Mencionó que si la gente desea apoyar directamente este caso o necesitan información sobre el estado de salud del animal, se pueden comunicar al celular 8441051386.

En su última actualización, Dignidad Animal confirmó: “El paciente presenta moco, lagañas, desnutrición severa, convulsiones y debilidad muscular. Ya se le administró tratamiento, pero su estado general es muy comprometido y requiere atención y vigilancia médica”.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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