Saltillo: rescatan a perrito amarrado y con dolor en colonia Solidaridad; ‘panorama es delicado’

Un perro Husky que se encontraba amarrado, llorando y aparentemente con dolor fue rescatado en la colonia Solidaridad, luego de que ciudadanos reportaran la situación ante la organización Dignidad Animal A.C. De acuerdo con la asociación, tras recibir el reporte solicitaron el apoyo de la Policía Ambiental para poner al animal a salvo y trasladarlo al Centro de Operaciones de Dignidad Animal A.C., donde será valorado por el equipo veterinario.

El perrito recibirá atención médica para determinar su estado de salud y conocer las condiciones en las que se encontraba al momento de ser rescatado. Hasta ahora, la organización no ha informado el diagnóstico veterinario ni las posibles causas de las molestias que presentaba. Dignidad Animal A.C. reconoció a las personas que decidieron reportar el caso y evitaron permanecer indiferentes ante la situación, así como a los elementos de la Policía Ambiental que participaron en el traslado del animal. La asociación señaló que continuará atendiendo los reportes que estén dentro de sus posibilidades y reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar situaciones en las que algún animal pueda encontrarse en riesgo, con el objetivo de garantizar su bienestar y una vida digna.

“El Husky fue valorado por el Dr. Jacobo, de Dignidad Animal, y actualmente se encuentra en resguardo, bajo observación, con medicación y recibiendo los cuidados veterinarios adecuados”, informó la usuaria Zaret Sahar, de la Fundación Dog Lovers SLW, en la red social Facebook. En una publicación señaló que cuando se rescató al animal lo encontraron amarrado, rodeado de excremento y cubierto de moscas. “Los propietarios señalaron que el perro estaba enfermo y que por esa razón lo mantenían amarrado. Aseguraron que estaba recibiendo medicamento; sin embargo, al investigar, se detectó que se trataba de medicamento de uso humano”, explicó. Después de esto solicitaron apoyo de la Policía Ambiental y de la asociación Dignidad Animal.

La internauta advirtió que circuló una cuenta bancaria presuntamente para apoyar este caso, lo cual fue desmentido y puntualizó que como Fundación Dog Lovers y Dignidad Animal no solicita apoyo económico para un animal que no se encuentre bajo su resguardo. “Buscamos que cada apoyo sea transparente y destinado realmente a las necesidades del animal”, señaló. Mencionó que si la gente desea apoyar directamente este caso o necesitan información sobre el estado de salud del animal, se pueden comunicar al celular 8441051386.

En su última actualización, Dignidad Animal confirmó: “El paciente presenta moco, lagañas, desnutrición severa, convulsiones y debilidad muscular. Ya se le administró tratamiento, pero su estado general es muy comprometido y requiere atención y vigilancia médica”.