Saltillo: Retiran publicidad irregular en V. Carranza

De acuerdo con la información, las acciones se enfocaron en eliminar lonas, carteles y pendones que, además de generar saturación visual, pueden afectar la visibilidad de conductores y peatones.

Personal municipal de Saltillo , retiró publicidad colocada sin autorización en postes y mobiliario urbano a lo largo del bulevar Venustiano Carranza, una de las vialidades con mayor flujo en la ciudad.

Las labores fueron realizadas por cuadrillas del programa “Aquí Andamos”, como parte de una estrategia para mantener el orden en el espacio público y reducir riesgos en la vía.

El alcalde Javier Díaz señaló que estos operativos forman parte de un trabajo continuo para mejorar las condiciones urbanas.

“Seguimos con nuestro trabajo por una ciudad más limpia, ordenada y segura para saltillenses y quienes nos visitan”, expresó.

Las autoridades indicaron que este tipo de intervenciones se replicarán en otros puntos de la ciudad, e hicieron un llamado a evitar la colocación de publicidad en espacios no autorizados.

También se informó que la ciudadanía puede reportar este tipo de situaciones a través del Chat Bot “Saltillo Fácil”, al 844-160-08-08.