Saltillo: Retiran publicidad irregular en V. Carranza

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Saltillo
/ 17 abril 2026
    Saltillo: Retiran publicidad irregular en V. Carranza
    La intervención busca mejorar visibilidad y reducir riesgos en la vialidad CORTESÍA

Anuncios sin autorización en postes y mobiliario fueron retirados por riesgo vial y saturación visual

Personal municipal de Saltillo, retiró publicidad colocada sin autorización en postes y mobiliario urbano a lo largo del bulevar Venustiano Carranza, una de las vialidades con mayor flujo en la ciudad.

De acuerdo con la información, las acciones se enfocaron en eliminar lonas, carteles y pendones que, además de generar saturación visual, pueden afectar la visibilidad de conductores y peatones.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/conductor-termina-en-el-camellon-tras-accidente-en-saltillo-OL20096923

Las labores fueron realizadas por cuadrillas del programa “Aquí Andamos”, como parte de una estrategia para mantener el orden en el espacio público y reducir riesgos en la vía.

El alcalde Javier Díaz señaló que estos operativos forman parte de un trabajo continuo para mejorar las condiciones urbanas.

“Seguimos con nuestro trabajo por una ciudad más limpia, ordenada y segura para saltillenses y quienes nos visitan”, expresó.

Las autoridades indicaron que este tipo de intervenciones se replicarán en otros puntos de la ciudad, e hicieron un llamado a evitar la colocación de publicidad en espacios no autorizados.

También se informó que la ciudadanía puede reportar este tipo de situaciones a través del Chat Bot “Saltillo Fácil”, al 844-160-08-08.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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