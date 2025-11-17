Saltillo: Reúnen el 80% del trasplante de Yoana; familia agradece apoyo tras evento del domingo

Saltillo
/ 17 noviembre 2025
    Saltillo: Reúnen el 80% del trasplante de Yoana; familia agradece apoyo tras evento del domingo
    Ciudadanos acudieron a la Alameda Zaragoza para donar y respaldar la causa de Yoana Judeli. FOTO: CORTESÍA

La colecta suma un millón 600 mil pesos, equivalente al 80 por ciento del costo total del trasplante. Aunque están cerca de la meta, la cuenta autorizada por la fundación permanece abierta para quien desee apoyar.

La familia de Yoana Judeli, niña de cuatro años que requiere un trasplante de hígado por atresia de vías biliares, informó que han logrado reunir un millón 600 mil pesos, equivalente aproximadamente al 80 por ciento del monto necesario para la intervención que se prevé realizar en enero en Guadalajara.

El avance se dio tras el evento realizado este domingo en la Alameda Zaragoza por el grupo Manos que Ayudan, en el que participaron clubes de autos, camionetas y motociclistas que exhibieron sus vehículos y realizaron aportaciones para apoyar a la menor. También asistieron agrupaciones locales como La Tribu, Sexta Línea, además los payasos Talachita y Chafirete, así como algunas botargas.

Luis Salazar, padre de la pequeña, destacó la afluencia y el ánimo que se vivió durante la jornada. “Sí hubo muy buena respuesta de la gente; participaron los clubes, las agrupaciones y varios grupos locales”.

Actualmente la familia registra un avance del 80 por ciento de la meta, aunque el monto recaudado específicamente durante el evento aún está en proceso de contabilización. “Llevamos un millón seiscientos mil pesos. Nos faltan 400 mil para llegar a la meta”, señaló.

$!Familiares de Yoana agradecieron la solidaridad de la comunidad durante el evento de recaudación.
Familiares de Yoana agradecieron la solidaridad de la comunidad durante el evento de recaudación. FOTO: CORTESÍA

De acuerdo con el informe médico emitido por la Fundación NOIS, el procedimiento es urgente debido al diagnóstico de la menor, cuyo tratamiento debe realizarse en el Hospital Country 2000 de Guadalajara.

La campaña “Un milagro para Yoana” mantiene habilitadas las cuentas para donativos, donde también se publica el seguimiento clínico y las actividades de recaudación.

$!Clubes de autos y motociclistas se reunieron en la Alameda Zaragoza para apoyar a Yoana Judeli.
Clubes de autos y motociclistas se reunieron en la Alameda Zaragoza para apoyar a Yoana Judeli. FOTO: CORTESÍA

Datos para aportar un donativo:

Banco: Santander

No. de cuenta: 65-50744867-0

Tarjeta: 5579 0890 0053 8713

CLABE: 014320655074486700

Concepto: Apoyo Yoana Saltillo

La familia reiteró su agradecimiento hacia quienes asistieron y se han sumado en las últimas semanas. “Estamos muy agradecidos con toda la comunidad. No nos han dejado solos y valoramos mucho todo el apoyo”, expresó.

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

