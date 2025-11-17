Saltillo: Reúnen el 80% del trasplante de Yoana; familia agradece apoyo tras evento del domingo
La colecta suma un millón 600 mil pesos, equivalente al 80 por ciento del costo total del trasplante. Aunque están cerca de la meta, la cuenta autorizada por la fundación permanece abierta para quien desee apoyar.
La familia de Yoana Judeli, niña de cuatro años que requiere un trasplante de hígado por atresia de vías biliares, informó que han logrado reunir un millón 600 mil pesos, equivalente aproximadamente al 80 por ciento del monto necesario para la intervención que se prevé realizar en enero en Guadalajara.
El avance se dio tras el evento realizado este domingo en la Alameda Zaragoza por el grupo Manos que Ayudan, en el que participaron clubes de autos, camionetas y motociclistas que exhibieron sus vehículos y realizaron aportaciones para apoyar a la menor. También asistieron agrupaciones locales como La Tribu, Sexta Línea, además los payasos Talachita y Chafirete, así como algunas botargas.
Luis Salazar, padre de la pequeña, destacó la afluencia y el ánimo que se vivió durante la jornada. “Sí hubo muy buena respuesta de la gente; participaron los clubes, las agrupaciones y varios grupos locales”.
Actualmente la familia registra un avance del 80 por ciento de la meta, aunque el monto recaudado específicamente durante el evento aún está en proceso de contabilización. “Llevamos un millón seiscientos mil pesos. Nos faltan 400 mil para llegar a la meta”, señaló.
De acuerdo con el informe médico emitido por la Fundación NOIS, el procedimiento es urgente debido al diagnóstico de la menor, cuyo tratamiento debe realizarse en el Hospital Country 2000 de Guadalajara.
La campaña “Un milagro para Yoana” mantiene habilitadas las cuentas para donativos, donde también se publica el seguimiento clínico y las actividades de recaudación.
Datos para aportar un donativo:
Banco: Santander
No. de cuenta: 65-50744867-0
Tarjeta: 5579 0890 0053 8713
CLABE: 014320655074486700
Concepto: Apoyo Yoana Saltillo
La familia reiteró su agradecimiento hacia quienes asistieron y se han sumado en las últimas semanas. “Estamos muy agradecidos con toda la comunidad. No nos han dejado solos y valoramos mucho todo el apoyo”, expresó.