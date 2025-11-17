Saltillo: Reúnen el 80% del trasplante de Yoana; familia agradece apoyo tras evento del domingo

La familia de Yoana Judeli, niña de cuatro años que requiere un trasplante de hígado por atresia de vías biliares, informó que han logrado reunir un millón 600 mil pesos, equivalente aproximadamente al 80 por ciento del monto necesario para la intervención que se prevé realizar en enero en Guadalajara.

El avance se dio tras el evento realizado este domingo en la Alameda Zaragoza por el grupo Manos que Ayudan, en el que participaron clubes de autos, camionetas y motociclistas que exhibieron sus vehículos y realizaron aportaciones para apoyar a la menor. También asistieron agrupaciones locales como La Tribu, Sexta Línea, además los payasos Talachita y Chafirete, así como algunas botargas.

TE PUEDE INTERESAR: Invitan a apoyar la tercera posada de Pequeños Valientes Niños en Saltillo

Luis Salazar, padre de la pequeña, destacó la afluencia y el ánimo que se vivió durante la jornada. “Sí hubo muy buena respuesta de la gente; participaron los clubes, las agrupaciones y varios grupos locales”.

Actualmente la familia registra un avance del 80 por ciento de la meta, aunque el monto recaudado específicamente durante el evento aún está en proceso de contabilización. “Llevamos un millón seiscientos mil pesos. Nos faltan 400 mil para llegar a la meta”, señaló.