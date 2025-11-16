Invitan a apoyar la tercera posada de Pequeños Valientes Niños en Saltillo

Saltillo
/ 16 noviembre 2025
    Invitan a apoyar la tercera posada de Pequeños Valientes Niños en Saltillo
    Familias asistentes encuentran en esta posada un momento de respiro emocional mientras sus hijos atraviesan tratamientos médicos complejos. FOTO: CORTESÍA

La convocatoria para reunir juguetes y aportaciones continúa abierta, con el fin de preparar a tiempo los paquetes que serán entregados a más de 60 familias

Desde hace tres años, distintas agrupaciones civiles en Saltillo se organizan para llevar un momento de alegría a niñas y niños que atraviesan situaciones complicadas. Ya sea por un diagnóstico médico, por la ausencia de redes de apoyo o por cualquier condición que haga más difícil su día a día, los menores conviven en un espacio de calidez.

Este 2025, el proyecto llega a su tercera edición y, de nuevo, busca sumar a la comunidad para que más familias puedan recibir apoyo antes de que termine el año.

Voluntarios y asociaciones civiles coordinan la logística del evento que beneficiará a más de 60 niñas y niños en situación vulnerable. FOTO: CORTESÍA

Araceli Monjaraz, integrante de Ayudando a Ayudar Saltillo, explica que la posada está dirigida al grupo Pequeños Valientes Niños, conformado por niñas y niños que viven con diversos padecimientos. La intención, dice, ha sido la misma desde que iniciaron.

“El objetivo principal es hacerles olvidar, aunque sea un día, hospitales, agujas y quimioterapia... que por un día sean niños”, señala. El padrón, que comenzó con 25 familias, ahora suma 61, por lo que la preparación del evento requiere mayor coordinación.

Los diagnósticos son variados: leucemia, cáncer, parálisis cerebral infantil, autismo, amputaciones, síndromes poco comunes, afecciones neurológicas o metabólicas, así como otros tratamientos de larga duración. Para muchas familias, la posada representa una oportunidad de convivencia en un espacio accesible y pensado para las necesidades de cada menor.

Juguetes, alimentos y donativos comienzan a reunirse para la tercera edición de la posada dirigida al grupo Pequeños Valientes Niños. FOTO: CORTESÍA

Entre los casos que Araceli compartió está el de un niño que llegó hace aproximadamente tres meses, después de sobrevivir a un accidente carretero en la zona de Los Chorros. El menor perdió sus extremidades y actualmente se desplaza con apoyo de una patineta. Otro caso reciente es el de una niña cuya movilidad se modificó a partir de un problema médico que derivó en la pérdida de una pierna. Para ambas familias, estas actividades significan un respiro dentro de procesos que suelen ser largos y emocionalmente exigentes.

La posada se llevará a cabo el 7 de diciembre, a partir de las 9:00 horas, en el salón Titi Town, ubicado en Mutualismo #200, en la zona centro. Este año solicitan donativos como juguetes sin batería y no bélicos, así como aportaciones para la convivencia: bolos, pasteles, gelatinas, insumos para hot dogs, salchichas, pan, verduras, aderezos, desechables, refrescos, jugos, piñatas, ensaladas o burritos. La recepción de apoyos estará abierta hasta la última semana de noviembre, con el fin de asignar y preparar cada paquete con tiempo.

Araceli comenta que los excedentes se destinan a otros espacios donde también hay niñas y niños bajo tratamiento, como el Hospital Materno Infantil, la Cruz Roja o el hospital CEMEX. La idea es que nada se desperdicie y que todas las aportaciones lleguen a familias que las necesiten. “Aunque sea el juguete más sencillo, tú se lo das al niño y ellos te cambian las expresiones de todo”, compartió.

En la organización colaboran también las Hermanas Tovar, Isabel Charles —del Club de Leones de Nueva Tlaxcala—, el señor Julio César Delgado y el payaso Bombolín, quienes apoyan en distintas partes de la logística. Para las agrupaciones, la invitación es abierta a cualquier persona que desee sumarse y acompañar a Pequeños Valientes Niños en esta tercera edición.

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

