Saltillo: riña termina en incendio de tejabanes en la colonia Lomas del Pedregal

Una riña registrada la tarde de este lunes derivó en un incendio de varios tejabanes ubicados en el cruce de las calles Curato y Mariano Galván, en la colonia Lomas del Pedregal, al oriente de Saltillo, lo que movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos.

De acuerdo con los primeros reportes, tras la confrontación entre personas que ahí habitan, comenzó el fuego en las viviendas improvisadas. Antes de la llegada de los cuerpos de emergencia, las personas que se encontraban en el lugar se retiraron, dejando el incendio activo.