Saltillo: riña termina en incendio de tejabanes en la colonia Lomas del Pedregal
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Una riña entre habitantes de varios tejabanes en Lomas del Pedregal terminó en un incendio que fue controlado por elementos del Cuerpo de Bomberos
Una riña registrada la tarde de este lunes derivó en un incendio de varios tejabanes ubicados en el cruce de las calles Curato y Mariano Galván, en la colonia Lomas del Pedregal, al oriente de Saltillo, lo que movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos.
De acuerdo con los primeros reportes, tras la confrontación entre personas que ahí habitan, comenzó el fuego en las viviendas improvisadas. Antes de la llegada de los cuerpos de emergencia, las personas que se encontraban en el lugar se retiraron, dejando el incendio activo.
Elementos de Bomberos acudieron al sitio para combatir las llamas y evitar que el fuego se extendiera hacia otras construcciones cercanas. Tras varios minutos de trabajo, lograron sofocar el incendio.
Vecinos del sector señalaron que no es la primera ocasión en que quienes habitan esos tejabanes protagonizan riñas y otros actos que alteran el orden en la zona. Además, aseguraron que con frecuencia se encuentran bajo los influjos de sustancias tóxicas, situación que, afirman, ha sido reportada en distintas ocasiones.
Las autoridades realizaron las labores correspondientes en el lugar para descartar riesgos y recabar información sobre lo ocurrido. Hasta el momento no se informó sobre personas lesionadas ni detenidas por estos hechos.