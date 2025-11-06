Saltillo: riñen en el centro; uno de los contrincantes resulta navajeado

Un joven terminó con una herida en el brazo izquierdo luego de protagonizar una riña con otro sujeto en la Zona Centro de Saltillo.

El incidente ocurrió alrededor de las 7:00 de la noche de este jueves sobre la avenida Presidente Cárdenas, donde, de acuerdo con los primeros reportes, la discusión entre ambos escaló a golpes.

Durante el altercado, el otro involucrado sacó un arma blanca y lesionó al joven, para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.

Herido, el afectado se dirigió hacia una parada de camión cercana al cruce con Emilio Carranza, donde ciudadanos solicitaron apoyo a través de grupos de seguridad locales.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y tras valorar al joven, determinaron que la lesión requería sutura, por lo que fue trasladado a sus instalaciones para atención médica.

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento del hecho y realizaron recorridos en la zona para intentar ubicar al agresor; sin embargo, no se reportó su detención.