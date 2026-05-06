Saltillo: ¿Sabías que hay un día en que se celebra a los monaguillos?, pues qué crees, ¡es hoy! Felicítalos...

Durante la celebración, se expresó un profundo agradecimiento por la vida y el compromiso de quienes, con generosidad y entusiasmo, contribuyen al desarrollo de las ceremonias litúrgicas. Su labor, más allá de lo ceremonial, representa una oportunidad de formación espiritual, fortalecimiento de valores y crecimiento en comunidad.

En un ambiente de alegría y reconocimiento, la Diócesis de Saltillo conmemora el Día del Monaguillo, una fecha dedicada a honrar la entrega de niños, adolescentes y jóvenes que participan activamente en el servicio del altar.

Ser monaguillo implica cercanía con el mensaje de Jesús, así como el aprendizaje constante de la responsabilidad, la amistad y el servicio desinteresado. Su presencia, caracterizada por la sencillez y la alegría, aporta un sentido especial a cada encuentro religioso.

Asimismo, se destacó la inspiración de Santo Domingo Savio y San Tarsicio, considerados modelos a seguir por su amor y devoción a la Eucaristía, valores que continúan guiando a las nuevas generaciones en su camino de fe.

La jornada concluyó con un mensaje de aliento para que continúen su labor con entusiasmo, fortaleciendo su vocación de servicio y su compromiso con la comunidad.

Los monaguillos son niños, niñas o jóvenes católicos que asisten al sacerdote y al diácono en el altar durante la misa y otras celebraciones litúrgicas. Su función principal es servir a Dios, ayudar en el orden de la liturgia (incienso, velas, misal) y participar activamente, fomentando su cercanía con Jesús.