Saltillo se consolida como sede de eventos internacionales y esparcimiento familiar: Javier Díaz

En entrevista, el edil informó que este espacio de esparcimiento familiar ha registrado una gran afluencia de ciudadanos y adelantó el arribo de personalidades del deporte mundial, reafirmando el atractivo de Saltillo para albergar eventos de gran magnitud en un entorno de paz.

El alcalde de Saltillo , Javier Díaz González, destacó la consolidación de la capital de Coahuila como un referente de seguridad, esparcimiento familiar y proyección internacional, gracias al éxito del Fut Fest y el Festival Internacional de las Artes (FINA).

ÉXITO ROTUNDO EN EL FUT FEST

Díaz González detalló que el Fut Fest se ha convertido en el punto de encuentro predilecto de la comunidad, registrando cifras récord de asistencia durante los fines de semana, gracias a su oferta deportiva, artística y comercial.

“El domingo tuvimos más de 11,000 visitantes al Fut Fest, lo cual, de alguna u otra manera, sigue consolidándose como un punto de encuentro para las y los saltillenses con diferente tipo de gustos”, expresó el munícipe.

El alcalde subrayó que el festival, que permanecerá activo hasta el 19 de julio, fusiona sus actividades con la cartelera de la FINA para ofrecer más de 400 eventos culturales y recreativos entre los meses de junio y julio.

VISITA DE UNA ESTRELLA MUNDIAL

En el marco de la proyección internacional de la ciudad, el alcalde confirmó la llegada del histórico exjugador del Real Madrid y campeón del mundo con la selección de Brasil, Roberto Carlos, quien convivirá con las familias locales.

“El sábado estaremos recibiendo a Roberto Carlos... viene a Saltillo a visitar la capital más segura del país, viene al Fut Fest a invitar a las y los saltillenses para poder acudir”, anunció con entusiasmo Díaz González.

Esta visita se suma a la reciente presencia de la figura de la NBA, Harrison Barnes, y los Spurs de San Antonio, quienes colaboraron en el programa de rehabilitación de espacios públicos “Activa tu Parque”, generando un impacto mediático positivo en Estados Unidos.

OPERATIVO LISTO PARA LOS FESTEJOS FUTBOLÍSTICOS

Ante la expectativa por los partidos de la Selección Mexicana, el presidente municipal aseguró que la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana implementará un despliegue operativo para garantizar el orden en los puntos de reunión tradicionales.