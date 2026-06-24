Saltillo se consolida como sede de eventos internacionales y esparcimiento familiar: Javier Díaz

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    Saltillo se consolida como sede de eventos internacionales y esparcimiento familiar: Javier Díaz
    El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, destacó que la ciudad se ha consolidado como sede de eventos internacionales y actividades familiares, al registrar una alta afluencia de visitantes en espacios como el Fut Fest y la FINA. OMAR SAUCEDO

El municipio anunció la implementación de operativos de seguridad para mantener el orden durante festejos y concentraciones públicas relacionadas con eventos deportivos

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, destacó la consolidación de la capital de Coahuila como un referente de seguridad, esparcimiento familiar y proyección internacional, gracias al éxito del Fut Fest y el Festival Internacional de las Artes (FINA).

En entrevista, el edil informó que este espacio de esparcimiento familiar ha registrado una gran afluencia de ciudadanos y adelantó el arribo de personalidades del deporte mundial, reafirmando el atractivo de Saltillo para albergar eventos de gran magnitud en un entorno de paz.

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ÉXITO ROTUNDO EN EL FUT FEST

Díaz González detalló que el Fut Fest se ha convertido en el punto de encuentro predilecto de la comunidad, registrando cifras récord de asistencia durante los fines de semana, gracias a su oferta deportiva, artística y comercial.

“El domingo tuvimos más de 11,000 visitantes al Fut Fest, lo cual, de alguna u otra manera, sigue consolidándose como un punto de encuentro para las y los saltillenses con diferente tipo de gustos”, expresó el munícipe.

El alcalde subrayó que el festival, que permanecerá activo hasta el 19 de julio, fusiona sus actividades con la cartelera de la FINA para ofrecer más de 400 eventos culturales y recreativos entre los meses de junio y julio.

VISITA DE UNA ESTRELLA MUNDIAL

En el marco de la proyección internacional de la ciudad, el alcalde confirmó la llegada del histórico exjugador del Real Madrid y campeón del mundo con la selección de Brasil, Roberto Carlos, quien convivirá con las familias locales.

“El sábado estaremos recibiendo a Roberto Carlos... viene a Saltillo a visitar la capital más segura del país, viene al Fut Fest a invitar a las y los saltillenses para poder acudir”, anunció con entusiasmo Díaz González.

Esta visita se suma a la reciente presencia de la figura de la NBA, Harrison Barnes, y los Spurs de San Antonio, quienes colaboraron en el programa de rehabilitación de espacios públicos “Activa tu Parque”, generando un impacto mediático positivo en Estados Unidos.

OPERATIVO LISTO PARA LOS FESTEJOS FUTBOLÍSTICOS

Ante la expectativa por los partidos de la Selección Mexicana, el presidente municipal aseguró que la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana implementará un despliegue operativo para garantizar el orden en los puntos de reunión tradicionales.

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“Estaremos listos con los diferentes agrupamientos de la comisaría para que este tipo de festejos pueda ser un festejo ordenado, de una forma muy civilizada y poder mantener la paz, integridad y seguridad”, apuntó el alcalde.

Díaz González reiteró la invitación a disfrutar de las transmisiones en las sedes oficiales y aseguró que las celebraciones en vialidades como la calle Victoria o la Alameda Zaragoza se desarrollen en total tranquilidad.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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