Saltillo: se duerme operador al volante, sube el camellón y arrasa con árboles en V. Carranza

Saltillo
/ 1 diciembre 2025
    Saltillo: se duerme operador al volante, sube el camellón y arrasa con árboles en V. Carranza
    La unidad de transporte quedó sobre el camellón tras avanzar varios metros fuera de control. FOTO: CORTESÍA

Los daños al camellón incluyen más de cinco árboles derribados; la aseguradora de la empresa deberá cubrir los costos y la unidad quedó bajo resguardo municipal

La mañana de este lunes se registró un accidente sobre el bulevar Venustiano Carranza, a la altura de la colonia Virreyes, luego de que el conductor de un transporte de personal de la empresa Settepi perdiera el control al quedarse dormido al volante alrededor de las 06:00 horas, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador, identificado como José Antonio ¨N¨, de 27 años, comenzó a parpadear y perdió el control del volante de manera repentina, lo que provocó que la unidad subiera por completo al camellón central.

TE PUEDE INTERESAR: Brinda policía apoyo y compañía en velorio a familia de escasos recursos en Saltillo

$!Elementos de Tránsito Municipal aseguraron la zona mientras se realizaban las maniobras de retiro.
Elementos de Tránsito Municipal aseguraron la zona mientras se realizaban las maniobras de retiro. FOTO: CORTESÍA

Durante su trayectoria fuera de control, el vehículo derribó más de cinco árboles y varios arbustos desde la base, dejando daños visibles en la zona.

No se reportaron personas lesionadas tras el incidente; sin embargo, los daños materiales fueron considerados de importancia. La empresa aseguradora del transporte será la encargada de cubrir los costos generados.

$!El camellón central mostró daños considerables luego de que el vehículo derribara árboles y arbustos.
El camellón central mostró daños considerables luego de que el vehículo derribara árboles y arbustos. FOTO: CORTESÍA

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para resguardar el área y realizar el abanderamiento correspondiente, mientras que la unidad fue remolcada a un corralón municipal, donde permanecerá hasta que la empresa cubra las multas y gastos derivados del siniestro.

