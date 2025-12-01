Saltillo: se duerme operador al volante, sube el camellón y arrasa con árboles en V. Carranza

La mañana de este lunes se registró un accidente sobre el bulevar Venustiano Carranza, a la altura de la colonia Virreyes, luego de que el conductor de un transporte de personal de la empresa Settepi perdiera el control al quedarse dormido al volante alrededor de las 06:00 horas, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador, identificado como José Antonio ¨N¨, de 27 años, comenzó a parpadear y perdió el control del volante de manera repentina, lo que provocó que la unidad subiera por completo al camellón central.

