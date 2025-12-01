Saltillo: se duerme operador al volante, sube el camellón y arrasa con árboles en V. Carranza
Los daños al camellón incluyen más de cinco árboles derribados; la aseguradora de la empresa deberá cubrir los costos y la unidad quedó bajo resguardo municipal
La mañana de este lunes se registró un accidente sobre el bulevar Venustiano Carranza, a la altura de la colonia Virreyes, luego de que el conductor de un transporte de personal de la empresa Settepi perdiera el control al quedarse dormido al volante alrededor de las 06:00 horas, en Saltillo.
De acuerdo con los primeros reportes, el operador, identificado como José Antonio ¨N¨, de 27 años, comenzó a parpadear y perdió el control del volante de manera repentina, lo que provocó que la unidad subiera por completo al camellón central.
Durante su trayectoria fuera de control, el vehículo derribó más de cinco árboles y varios arbustos desde la base, dejando daños visibles en la zona.
No se reportaron personas lesionadas tras el incidente; sin embargo, los daños materiales fueron considerados de importancia. La empresa aseguradora del transporte será la encargada de cubrir los costos generados.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron para resguardar el área y realizar el abanderamiento correspondiente, mientras que la unidad fue remolcada a un corralón municipal, donde permanecerá hasta que la empresa cubra las multas y gastos derivados del siniestro.