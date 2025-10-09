Saltillo: se le atraviesa tráiler a combi y la choca; hay 17 heridos

Alrededor de 17 personas resultaron lesionadas y cuatro de ellas llevadas a las instalaciones de distintos hospitales de Saltillo y Ramos Arizpe, luego de haber participado en un choque de un camión de transporte urbano y un tráiler la tarde de este jueves.

Cerca de las 12:30 horas, se informó del percance entre los vehículos mencionados en el bulevar Isidro López Zertuche, casi en el cruce con el bulevar General Motors, frente a la empresa Mabe.

El choque se registró luego de que el trailero Fernando “N”, de 20 años, hiciera una maniobra de giro para regresar o ingresar a la empresa, situación que no se aclaró, pero al hacerlo se atravesó en los carriles de ambos sentidos.