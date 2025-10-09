Saltillo: se le atraviesa tráiler a combi y la choca; hay 17 heridos

Saltillo
/ 9 octubre 2025
    Saltillo: se le atraviesa tráiler a combi y la choca; hay 17 heridos
    La colisión ocurrió en el bulevar Isidro López Zertuche, casi en el cruce con el bulevar General Motors, frente a la empresa Mabe. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Bomberos de Saltillo, Ramos Arizpe y paramédicos de la Cruz Roja arribaron al siniestro y se atendió a los lesionados

Alrededor de 17 personas resultaron lesionadas y cuatro de ellas llevadas a las instalaciones de distintos hospitales de Saltillo y Ramos Arizpe, luego de haber participado en un choque de un camión de transporte urbano y un tráiler la tarde de este jueves.

Cerca de las 12:30 horas, se informó del percance entre los vehículos mencionados en el bulevar Isidro López Zertuche, casi en el cruce con el bulevar General Motors, frente a la empresa Mabe.

TE PUEDE INTERESAR: Muere hombre tras permanecer más de un mes hospitalizado por accidente en Saltillo

El choque se registró luego de que el trailero Fernando “N”, de 20 años, hiciera una maniobra de giro para regresar o ingresar a la empresa, situación que no se aclaró, pero al hacerlo se atravesó en los carriles de ambos sentidos.

$!Personal de la Cruz Roja y de Bomberos de Ramos Arizpe trasladan a los afectados a hospitales de la región.
Personal de la Cruz Roja y de Bomberos de Ramos Arizpe trasladan a los afectados a hospitales de la región. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Debido a ello, el operador de la combi de la ruta Express, Pablo “N”, de 55 años, quien procedía de Saltillo con dirección a Ramos Arizpe y no logró detenerse, se estrelló con el frente en la parte lateral de la cabina.

$!Elementos de la Policía Municipal y del Estado tomaron conocimiento del accidente y coordinaron las labores de seguridad.
Elementos de la Policía Municipal y del Estado tomaron conocimiento del accidente y coordinaron las labores de seguridad. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El impacto provocó que los pasajeros se golpearan con los asientos en manos, piernas y rostro, siendo los empleados de la empresa quienes dieron aviso al número de emergencias, 911.

$!La combi de la ruta Express y el tráiler quedaron afectados por el impacto, mientras se espera la intervención de las aseguradoras.
La combi de la ruta Express y el tráiler quedaron afectados por el impacto, mientras se espera la intervención de las aseguradoras. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Bomberos de Saltillo, Ramos Arizpe y paramédicos de la Cruz Roja arribaron al siniestro y se atendió a los lesionados, siendo tres llevados en la ambulancia de Ramos Arizpe y uno más en la de la Cruz Roja a diversos hospitales de la ciudad.

$!Bomberos y paramédicos atienden a los lesionados tras el choque entre un camión urbano y un tráiler.
Bomberos y paramédicos atienden a los lesionados tras el choque entre un camión urbano y un tráiler. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Personal de la Policía Municipal de Ramos Arizpe, así como de la Policía del Estado, tomaron conocimiento del siniestro vial, siendo los últimos quienes se harían cargo de levantar el parte informativo.

Se esperará a las empresas aseguradoras a que se hagan responsables de las atenciones médicas de los afectados y de los daños materiales originados.

Temas


Choques
Policía
Seguridad

Localizaciones


Ramos Arizpe
Saltillo

Organizaciones


Cruz Roja

Ulises Martínez

