Saltillo: se le atraviesa tráiler a combi y la choca; hay 17 heridos
Bomberos de Saltillo, Ramos Arizpe y paramédicos de la Cruz Roja arribaron al siniestro y se atendió a los lesionados
Alrededor de 17 personas resultaron lesionadas y cuatro de ellas llevadas a las instalaciones de distintos hospitales de Saltillo y Ramos Arizpe, luego de haber participado en un choque de un camión de transporte urbano y un tráiler la tarde de este jueves.
Cerca de las 12:30 horas, se informó del percance entre los vehículos mencionados en el bulevar Isidro López Zertuche, casi en el cruce con el bulevar General Motors, frente a la empresa Mabe.
El choque se registró luego de que el trailero Fernando “N”, de 20 años, hiciera una maniobra de giro para regresar o ingresar a la empresa, situación que no se aclaró, pero al hacerlo se atravesó en los carriles de ambos sentidos.
Debido a ello, el operador de la combi de la ruta Express, Pablo “N”, de 55 años, quien procedía de Saltillo con dirección a Ramos Arizpe y no logró detenerse, se estrelló con el frente en la parte lateral de la cabina.
El impacto provocó que los pasajeros se golpearan con los asientos en manos, piernas y rostro, siendo los empleados de la empresa quienes dieron aviso al número de emergencias, 911.
Bomberos de Saltillo, Ramos Arizpe y paramédicos de la Cruz Roja arribaron al siniestro y se atendió a los lesionados, siendo tres llevados en la ambulancia de Ramos Arizpe y uno más en la de la Cruz Roja a diversos hospitales de la ciudad.
Personal de la Policía Municipal de Ramos Arizpe, así como de la Policía del Estado, tomaron conocimiento del siniestro vial, siendo los últimos quienes se harían cargo de levantar el parte informativo.
Se esperará a las empresas aseguradoras a que se hagan responsables de las atenciones médicas de los afectados y de los daños materiales originados.