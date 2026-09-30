Saltillo: se queda dormido al volante y se impacta contra camioneta estacionada

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    Saltillo: se queda dormido al volante y se impacta contra camioneta estacionada
    El conductor fue asegurado por elementos de Tránsito Municipal tras el aparatoso accidente. MARTÍN ROJAS

Presuntamente alcoholizado, el conductor dormitó y terminó impactándose contra una camioneta en el bulevar Morelos

Un automovilista que presuntamente conducía bajo los influjos del alcohol y a una velocidad superior a la permitida protagonizó un aparatoso accidente durante la madrugada de este miércoles, luego de quedarse dormido al volante y terminar estrellándose contra una camioneta que se encontraba estacionada sobre el bulevar Morelos, al oriente de Saltillo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/ebrio-conductor-huye-tras-choque-y-se-estrella-contra-dos-vehiculos-al-oriente-de-saltillo-CI23813313

Los hechos se registraron alrededor de la 1:00 de la madrugada, cuando el conductor de una Chevrolet Tornado, perteneciente a una empresa de telecomunicaciones, circulaba por el bulevar Morelos con dirección al sur. Al llegar a la altura de la calle 38, el automovilista habría perdido el estado de alerta debido al cansancio y al estado inconveniente en el que presuntamente se encontraba.

$!La camioneta Ford F-150 se encontraba estacionada cuando fue impactada durante la madrugada.
La camioneta Ford F-150 se encontraba estacionada cuando fue impactada durante la madrugada. MARTÍN ROJAS

La unidad continuó avanzando sin control hasta impactarse de manera frontal contra una Ford F-150 que se encontraba estacionada. El fuerte choque provocó daños considerables en la parte frontal de ambos vehículos.

Tras escuchar el estruendo, los propietarios de la camioneta afectada salieron de su domicilio para verificar qué había ocurrido. Al acercarse al vehículo responsable, encontraron al conductor en el interior y se percataron de que presentaba evidentes signos de intoxicación etílica, además de dificultades para articular correctamente las palabras.

$!Presuntamente ebrio, conductor se duerme al volante y provoca fuerte choque en bulevar Morelos
Presuntamente ebrio, conductor se duerme al volante y provoca fuerte choque en bulevar Morelos MARTÍN ROJAS

Ante la situación, solicitaron la presencia de las autoridades, por lo que minutos después arribaron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes.

El conductor fue asegurado por los oficiales y quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán las sanciones por conducir bajo los influjos del alcohol. Además, deberá hacerse responsable de los daños ocasionados a la camioneta estacionada y a la unidad de la empresa de telecomunicaciones.

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