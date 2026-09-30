Saltillo: se queda dormido al volante y se impacta contra camioneta estacionada

Un automovilista que presuntamente conducía bajo los influjos del alcohol y a una velocidad superior a la permitida protagonizó un aparatoso accidente durante la madrugada de este miércoles, luego de quedarse dormido al volante y terminar estrellándose contra una camioneta que se encontraba estacionada sobre el bulevar Morelos, al oriente de Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de la 1:00 de la madrugada, cuando el conductor de una Chevrolet Tornado, perteneciente a una empresa de telecomunicaciones, circulaba por el bulevar Morelos con dirección al sur. Al llegar a la altura de la calle 38, el automovilista habría perdido el estado de alerta debido al cansancio y al estado inconveniente en el que presuntamente se encontraba.

La unidad continuó avanzando sin control hasta impactarse de manera frontal contra una Ford F-150 que se encontraba estacionada. El fuerte choque provocó daños considerables en la parte frontal de ambos vehículos. Tras escuchar el estruendo, los propietarios de la camioneta afectada salieron de su domicilio para verificar qué había ocurrido. Al acercarse al vehículo responsable, encontraron al conductor en el interior y se percataron de que presentaba evidentes signos de intoxicación etílica, además de dificultades para articular correctamente las palabras.