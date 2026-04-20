Saltillo: se quita la vida hombre dentro de su vivienda en Nuevo Mirasierra
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Miguel Ángel “N”, de 34 años, fue encontrado dentro de una recámara tras ser descolgado del techo del domicilio, luego del reporte de emergencia; se desconocen las causas
Un hombre tomó la decisión de quitarse la vida la mañana de este lunes en el interior de un domicilio en las calles de la colonia Nuevo Mirasierra, lugar a donde acudieron autoridades municipales de Saltillo y una ambulancia de la Cruz Roja.
Se presentaron en pocos minutos los oficiales en la calle Río Pánuco, casi esquina con Río Aguanaval, donde se encontró a un hombre ya en la recámara, el cual no respondía a ningún estímulo, por lo que se solicitó la ambulancia.
En pocos minutos, los paramédicos arribaron al lugar y revisaron a Miguel Ángel “N”, de 34 años, quien desafortunadamente ya no contaba con signos de vida, dando aviso a las autoridades ministeriales.
Se dio a conocer que el hombre fue hallado con un cinto en el cuello, pendiendo del techo de la casa, por lo que se le descolgó y colocó en la recámara, donde se confirmó el deceso.
Tras la llegada de las autoridades, se delimitó el área y se procedió por parte de los peritos a realizar el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del Semefo, donde se determinará la causa del deceso y posteriormente se entregará el cuerpo a la familia para que le otorguen el último adiós.