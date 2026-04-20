Saltillo: se quita la vida hombre dentro de su vivienda en Nuevo Mirasierra

Un hombre tomó la decisión de quitarse la vida la mañana de este lunes en el interior de un domicilio en las calles de la colonia Nuevo Mirasierra, lugar a donde acudieron autoridades municipales de Saltillo y una ambulancia de la Cruz Roja.

Se presentaron en pocos minutos los oficiales en la calle Río Pánuco, casi esquina con Río Aguanaval, donde se encontró a un hombre ya en la recámara, el cual no respondía a ningún estímulo, por lo que se solicitó la ambulancia.