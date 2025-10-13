Tres personas resultan lesionadas tras riña vecinal y accidente en Ramos Arizpe

Saltillo
/ 13 octubre 2025
    Tres personas resultan lesionadas tras riña vecinal y accidente en Ramos Arizpe
    El vehículo terminó dentro de un terreno baldío después del choque contra un tráiler. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Tras la pelea, las autoridades municipales intervinieron para controlar la situación y atender a los afectados

Una disputa entre vecinos de la colonia Blanca Esthela, en Ramos Arizpe, terminó en un percance vial que dejó tres personas lesionadas, luego de que el conductor de una camioneta intentara escapar del lugar.

Según los primeros reportes, el enfrentamiento ocurrió en la calle José Ignacio Alcocer alrededor de las 21:00 horas, cuando antiguas diferencias entre los habitantes derivaron en una pelea. Para evitar ser alcanzado, el conductor de una camioneta emprendió la huida junto a su pareja; sin embargo, fue perseguido por los involucrados.

TE PUEDE INTERESAR: Alertan posible brote de coxsackie en el Colegio Nicolás Bravo de Saltillo

$!Agentes de Policía y Tránsito llegaron al lugar para asegurar la zona y levantar el reporte.
Agentes de Policía y Tránsito llegaron al lugar para asegurar la zona y levantar el reporte. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Durante la fuga, al llegar al Antiguo Camino a Arteaga, el automovilista perdió el control del vehículo y se impactó contra un tráiler estacionado, terminando su trayecto dentro de un terreno baldío.

Tanto el conductor como su acompañante resultaron heridos y fueron atendidos por elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes les proporcionaron los primeros auxilios.

$!La riña vecinal dejó como saldo a tres personas lesionadas, una de ellas trasladada a un hospital.
La riña vecinal dejó como saldo a tres personas lesionadas, una de ellas trasladada a un hospital. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Además, el padre del conductor, quien participó en la riña, presentó malestares tras el altercado y tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Agentes de Policía y Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y de la pelea, así como para realizar las diligencias correspondientes.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Ramos Arizpe

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Habitantes de Saltillo expresaron desconocer la supuesta mutación del virus y mostraron dudas sobre la seguridad de las nuevas vacunas que aplicará la Secretaría de Salud.

Saltillo: dudan saltillenses de volver a vacunarse contra el Covid-19 ante mutación
El fallo judicial frena temporalmente la entrega de carbón a las termoeléctricas de Nava, Coahuila.

Coahuila: Poder Judicial ordena suspender contrato millonario de carbón con CFE
La más reciente capacitación se realizó en el Rabbit Spk, ubicado al norte de la ciudad.

Saltillo impulsa programa ‘Fiesta Segura’; van 200 colaboradores capacitados

La señora Yolanda, de 68 años y residente del Callejón de Miraflores, ha sido víctima de señalamientos falsos en redes sociales que la vinculan con desapariciones de menores en la zona.

Saltillo: mujer de 68 años es acosada de manera anónima en redes sociales
Jorge Reyes, presidente de Coparmex Laguna, alertó que las recientes reformas laborales no diferencian entre pequeñas y grandes empresas.

Coparmex Laguna advierte que reformas laborales ponen en riesgo a 8 de cada 10 empresas
Se trabaja en un tramo que comprende 610 metros lineales de tuberías, que serán repuestas.

Avanza obra hidráulica en la colonia Occidental de Frontera

Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
García Harfuch: Buena racha

García Harfuch: Buena racha