Tres personas resultan lesionadas tras riña vecinal y accidente en Ramos Arizpe

Una disputa entre vecinos de la colonia Blanca Esthela, en Ramos Arizpe, terminó en un percance vial que dejó tres personas lesionadas, luego de que el conductor de una camioneta intentara escapar del lugar.

Según los primeros reportes, el enfrentamiento ocurrió en la calle José Ignacio Alcocer alrededor de las 21:00 horas, cuando antiguas diferencias entre los habitantes derivaron en una pelea. Para evitar ser alcanzado, el conductor de una camioneta emprendió la huida junto a su pareja; sin embargo, fue perseguido por los involucrados.

