Tres personas resultan lesionadas tras riña vecinal y accidente en Ramos Arizpe
Tras la pelea, las autoridades municipales intervinieron para controlar la situación y atender a los afectados
Una disputa entre vecinos de la colonia Blanca Esthela, en Ramos Arizpe, terminó en un percance vial que dejó tres personas lesionadas, luego de que el conductor de una camioneta intentara escapar del lugar.
Según los primeros reportes, el enfrentamiento ocurrió en la calle José Ignacio Alcocer alrededor de las 21:00 horas, cuando antiguas diferencias entre los habitantes derivaron en una pelea. Para evitar ser alcanzado, el conductor de una camioneta emprendió la huida junto a su pareja; sin embargo, fue perseguido por los involucrados.
Durante la fuga, al llegar al Antiguo Camino a Arteaga, el automovilista perdió el control del vehículo y se impactó contra un tráiler estacionado, terminando su trayecto dentro de un terreno baldío.
Tanto el conductor como su acompañante resultaron heridos y fueron atendidos por elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes les proporcionaron los primeros auxilios.
Además, el padre del conductor, quien participó en la riña, presentó malestares tras el altercado y tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.
Agentes de Policía y Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y de la pelea, así como para realizar las diligencias correspondientes.