$!Saltillo: secuestro exprés en V. Carranza fue por $1500 pesos, señalan afectados

La madre del joven, informó que su hijo se encuentra bien y que decidieron no interponer denuncia ante las autoridades , a pesar del ofrecimiento de la Fiscalía General del Estado , pues el joven no recuerda detalles del vehículo y tampoco pude ver el rostro de los asaltantes, de quienes no habría registro en las cámaras del cajero, ya que no bajaron con él al momento de obligarlo a sacar el efectivo.

“Él no supo sí fue pistola, si fue la mano, si fue una navaja, no sabe, porque se asustó y no recuerda nada, si eran jóvenes, si eran viejos... La Fiscalía se contactó con nosotras a raíz de la publicación, pero no recuerda detalles, por eso no deseamos denunciar”, detalló la madre, quien señaló que mientras el joven iba en el coche con los presuntos secuestradores, no le permitían abrir los ojos, ni levantar la cabeza.

Finalmente, la madre de familia señaló que “aunque esto pudiera ser una forma de robo, son ladrones de oportunidad, porque era quincena, porque iba solo, ya era algo entrada la tarde; no le quitaron la cartera con sus documentos, el teléfono o cosas por el estilo, quizá no tenían tanta experiencia, así que la intención al hacerlo público es advertir y que la gente tome sus precauciones”.