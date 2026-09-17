Saltillo: secundaria Margarita Maza despide a Ian Gael, fallecido en siniestro vial

A través de una publicación en Facebook, la secundaria Margarita Maza de Juárez despidió a Ian Gael Sánchez Juárez, adolescente de 13 años que falleció la madrugada de este miércoles en un siniestro vial registrado en Saltillo. Personal directivo, administrativo, docente, de apoyo y manual de la institución expresó sus condolencias y deseó fortaleza a familiares, amigos y personas cercanas al estudiante.

“La vida de las personas que amamos nunca se apaga, solo se transforma en un recuerdo que vive en nuestros corazones. Siempre serás parte de nuestra comunidad MMJ”, expuso la institución en la publicación. DOCENTES RECUERDAN A IAN GAEL La maestra Brenda Flores González también lamentó el fallecimiento del adolescente, quien formaba parte de su grupo durante el actual ciclo escolar. “Tengo apachurrado mi corazón. Apenas empezamos el ciclo escolar y ya se me fue un angelito de segundo grado (este año me tocó ese grupo) de nuestra secundaria. Descanse en paz y que Dios les dé el consuelo a sus padres ante esta tragedia tan grande”, escribió. Ana Cuéllar Reyna, también docente de la secundaria Margarita Maza de Juárez, recordó que había impartido tutoría a Ian Gael durante su primer grado. “Yo le di tutoría en primero, un niño muy bueno. Dios lo reciba en su Gloria y dé consuelo y fortaleza a su familia”, expresó.

Familiares y amigos también se sumaron a las expresiones de condolencia. Los restos del adolescente fueron velados desde la tarde del miércoles 16 de septiembre y este jueves se llevó a cabo su inhumación. INVESTIGAN EL SINIESTRO VIAL El accidente ocurrió alrededor de las 23:45 horas del martes en el cruce de Mariano Matamoros y Melchor Múzquiz, en la Zona Centro de Saltillo. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta Chevrolet Silverado negra circulaba por Melchor Múzquiz y presuntamente no respetó la señal de alto al llegar a Mariano Matamoros. En ese momento, la unidad fue impactada por otra camioneta Silverado, de color rojo, que circulaba por Matamoros hacia el sur. Tras el choque, esta última unidad se proyectó contra un poste. Según los primeros reportes, Ian Gael viajaba en la caja de la camioneta negra y salió proyectado durante el impacto. La Fiscalía General del Estado informó que una persona fue detenida por el delito de homicidio culposo, mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias del accidente.

Alonso Flores Ramírez Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA. Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo. Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.