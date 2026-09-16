Menor de 13 años pierde la vida al salir proyectado por la ventana de camioneta, en pleno Centro de Saltillo

Un menor de apenas 13 años, de nombre Ian Gael “N”, perdió la vida luego de verse involucrado en un fuerte accidente vial registrado durante la noche de ayer en el cruce de las calles Matamoros y Múzquiz, en plena Zona Centro de Saltillo. De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió alrededor de las 23:45 horas, cuando el conductor de una camioneta Chevrolet Silverado de color negro transitaba sobre la calle Melchor Múzquiz, con dirección de poniente a oriente. Al llegar a la intersección con la calle Mariano Matamoros, presuntamente ignoró la señal de alto, por lo que, al atravesar el cruce, fue impactado por una segunda pick up Silverado, de color rojo, que avanzaba con vía libre por Matamoros hacia el sur.

El impacto provocó que la camioneta roja terminara proyectándose contra un poste, mientras que el menor, quien viajaba como pasajero en la unidad señalada como responsable, salió despedido por una de las ventanas y cayó sobre el pavimento, ya que aparentemente no usaba el cinturón de seguridad. Familiares que se encontraban cerca acudieron rápidamente para auxiliar al adolescente y lo subieron a la camioneta. Al percatarse de que se encontraba inconsciente, solicitaron ayuda a través del Sistema de Emergencias 911.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes realizaron una valoración al menor; sin embargo, pese a las maniobras de atención, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La muerte del adolescente provocó una fuerte movilización de elementos de seguridad y cuerpos de emergencia, además de que el cruce fue cerrado a la circulación vehicular y peatonal para permitir el desarrollo de las diligencias.

Agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para realizar el procesamiento de la escena, recabar evidencias y establecer, mediante los peritajes, la mecánica exacta del accidente. Una vez concluidas las diligencias correspondientes, se ordenó el traslado del cuerpo del menor al Servicio Médico Forense, donde se realizarían los procedimientos de ley.