Menor de 13 años pierde la vida al salir proyectado por la ventana de camioneta, en pleno Centro de Saltillo
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El adolescente murió durante un choque ocurrido luego que el conductor de la unidad en la que viajaba ignorara la señal de alto
Un menor de apenas 13 años, de nombre Ian Gael “N”, perdió la vida luego de verse involucrado en un fuerte accidente vial registrado durante la noche de ayer en el cruce de las calles Matamoros y Múzquiz, en plena Zona Centro de Saltillo.
De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió alrededor de las 23:45 horas, cuando el conductor de una camioneta Chevrolet Silverado de color negro transitaba sobre la calle Melchor Múzquiz, con dirección de poniente a oriente. Al llegar a la intersección con la calle Mariano Matamoros, presuntamente ignoró la señal de alto, por lo que, al atravesar el cruce, fue impactado por una segunda pick up Silverado, de color rojo, que avanzaba con vía libre por Matamoros hacia el sur.
El impacto provocó que la camioneta roja terminara proyectándose contra un poste, mientras que el menor, quien viajaba como pasajero en la unidad señalada como responsable, salió despedido por una de las ventanas y cayó sobre el pavimento, ya que aparentemente no usaba el cinturón de seguridad.
Familiares que se encontraban cerca acudieron rápidamente para auxiliar al adolescente y lo subieron a la camioneta. Al percatarse de que se encontraba inconsciente, solicitaron ayuda a través del Sistema de Emergencias 911.
Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes realizaron una valoración al menor; sin embargo, pese a las maniobras de atención, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
La muerte del adolescente provocó una fuerte movilización de elementos de seguridad y cuerpos de emergencia, además de que el cruce fue cerrado a la circulación vehicular y peatonal para permitir el desarrollo de las diligencias.
Agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para realizar el procesamiento de la escena, recabar evidencias y establecer, mediante los peritajes, la mecánica exacta del accidente.
Una vez concluidas las diligencias correspondientes, se ordenó el traslado del cuerpo del menor al Servicio Médico Forense, donde se realizarían los procedimientos de ley.
Las autoridades continuaron con las investigaciones para determinar quién habría tenido la responsabilidad en el percance y deslindar las responsabilidades correspondientes.
ANTECEDENTE TRÁGICO
El accidente registrado este martes recuerda el caso ocurrido el pasado 16 de agosto también en la zona Centro, donde un bebé de apenas dos meses perdió la vida luego de resultar gravemente lesionado durante un choque. El pequeño Dilan Santiago viajaba en brazos de su madre cuando el automóvil en el que se desplazaba fue impactado por otra camioneta en el cruce del bulevar Francisco Coss y Candela. Tras la colisión, el bebé salió proyectado dentro del vehículo y sufrió un fuerte golpe en la cabeza.
Familiares trasladaron al menor a la Clínica Uno del IMSS, donde los médicos detectaron una fractura de cráneo, hemorragia y probable daño neurológico. Pese a la atención especializada, el bebé sufrió cuatro paros cardiacos y murió alrededor de las 3:40 de la madrugada.
Ambos casos ponen nuevamente en el centro la importancia de que bebés y niños viajen sujetos en sistemas de retención infantil adecuados, ya que trasladarlos en brazos no ofrece protección suficiente ante una colisión.
De igual forma, recuerda que el uso de cinturón de seguridad es indispensable al conducir.