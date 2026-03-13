Saltillo: Sedu descarta expulsión de alumno tras agresión en la Secundaria 73; recibirá atención psicológica

Luego de que se diera a conocer la agresión de un estudiante a otro en la Escuela Secundaria Número 73 “Óscar Flores Tapia”, en Saltillo, la Secretaría de Educación de Coahuila informó que el alumno involucrado no será expulsado, ya que el sistema educativo no contempla esa medida, pero será cambiado de escuela y recibirá seguimiento psicológico.

De acuerdo con la información difundida, los hechos ocurrieron durante el receso cuando uno de los estudiantes empujó a otro, provocando que cayera y se golpeara la cabeza, lo que derivó en la pérdida del conocimiento y una crisis convulsiva.

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Compañeros del menor lesionado señalaron que, después de la caída, el presunto agresor intentó asfixiarlo, por lo que otros alumnos intervinieron para detener la agresión.

Tras el incidente, el adolescente fue trasladado a una unidad médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde recibió atención y fue diagnosticado con traumatismo craneal.

Autoridades educativas explicaron que, en casos de faltas graves, el protocolo establece medidas como el cambio de grupo, turno o incluso de escuela, dependiendo de la gravedad de la situación. En este caso, se determinó el cambio de plantel dentro del mismo sector educativo.

Indicaron que, como parte del proceso, el alumno deberá recibir acompañamiento psicológico y seguimiento por parte de especialistas educativos, con el objetivo de atender las causas que pudieron originar la conducta.

En el ámbito jurídico, la dependencia señaló que se orienta a los padres de familia sobre las instancias a las que pueden acudir si desean presentar una denuncia, como la Fiscalía General del Estado de Coahuila o la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia.

Hasta el cierre de esta nota, la Fiscalía informó que no se había presentado una denuncia formal por la agresión ocurrida en la secundaria.

La Secretaría de Educación indicó que en lo que va del año únicamente se han registrado dos casos graves de agresiones entre estudiantes en el Estado, incluido el ocurrido recientemente y otro reportado en febrero en la Escuela Secundaria Número 7 José Vasconcelos, donde un alumno resultó con fractura de nariz tras una pelea.