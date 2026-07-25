Saltillo: señalan colectivos retiro de intercambio solidario a beneficio de la Casa del Migrante; exhorta Municipio a solicitud escrita

Diversos colectivos de Saltillo denunciaron el retiro del intercambio solidario que organizaron la mañana de este sábado en el Centro Histórico por parte de personal del Gobierno Municipal y policías municipales. A través de redes sociales, organizaciones como Frente Feminista de Saltillo, Permuta Saltillo, Cine Pirata SLW, Caminando por Saltillo y Movilidad Saltillo denunciaron la interrupción del evento a beneficio de la Casa del Migrante.

Los colectivos dejaron en claro que durante el evento no se vendieron artículos e incluso se tenía el acuerdo con comerciantes para instalar un toldo y mesas sobre la calle Narciso Mendoza. “Estamos intercambiando ropa, libros y otros artículos por alimentos no perecederos, que serán entregados a las cerca de 90 personas migrantes que actualmente se encuentran en el albergue”, expusieron en redes.

Tu navegador no soporta el vÃ­deo de HTML5

Los asistentes compartieron a VANGUARDIA que el personal les indicó que debieron pedir un permiso por escrito a la Unidad Administrativa de Comercio, por lo que les solicitaron retirar el intercambio. Al respecto, el Gobierno Municipal de Saltillo informó que “está en absoluta apertura de facilitar a los colectivos la realización de sus actividades, como ya se ha hecho en muchos casos.

“Se exhorta a quienes deseen realizar alguna actividad en espacios públicos a presentar una solicitud por escrito en la Secretaría del Ayuntamiento, a fin de establecer acuerdos con los colectivos y comerciantes del Centro Histórico para que todas las acciones, sociales y comerciales, se desarrollen en mutuo acuerdo”. A pesar del retiro prematuro del evento, asistentes al mismo comentaron haber llevado los apoyos intercambiados a la Casa del Migrante al mediodía de este sábado. “La solidaridad no debe ser criminalizada ni tratada como un problema de orden público. Ayudar nunca debería ser motivo para ser retiradas de un espacio público”, expusieron los colectivos a través de redes sociales.