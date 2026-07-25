Saltillo: señalan colectivos retiro de intercambio solidario a beneficio de la Casa del Migrante; exhorta Municipio a solicitud escrita

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    Saltillo: señalan colectivos retiro de intercambio solidario a beneficio de la Casa del Migrante; exhorta Municipio a solicitud escrita
    Integrantes de diversos colectivos denunciaron el retiro de un intercambio solidario destinado a reunir alimentos para la Casa del Migrante. CORTESÍA

Personal de la Unidad Administrativo de Comercio solicitó un permiso escrito, aunque durante el evento no se realizó venta de ninguna mercancía

Diversos colectivos de Saltillo denunciaron el retiro del intercambio solidario que organizaron la mañana de este sábado en el Centro Histórico por parte de personal del Gobierno Municipal y policías municipales.

A través de redes sociales, organizaciones como Frente Feminista de Saltillo, Permuta Saltillo, Cine Pirata SLW, Caminando por Saltillo y Movilidad Saltillo denunciaron la interrupción del evento a beneficio de la Casa del Migrante.

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Los colectivos dejaron en claro que durante el evento no se vendieron artículos e incluso se tenía el acuerdo con comerciantes para instalar un toldo y mesas sobre la calle Narciso Mendoza.

“Estamos intercambiando ropa, libros y otros artículos por alimentos no perecederos, que serán entregados a las cerca de 90 personas migrantes que actualmente se encuentran en el albergue”, expusieron en redes.

Los asistentes compartieron a VANGUARDIA que el personal les indicó que debieron pedir un permiso por escrito a la Unidad Administrativa de Comercio, por lo que les solicitaron retirar el intercambio.

Al respecto, el Gobierno Municipal de Saltillo informó que “está en absoluta apertura de facilitar a los colectivos la realización de sus actividades, como ya se ha hecho en muchos casos.

$!El Gobierno Municipal señaló que las actividades en espacios públicos deben solicitar autorización por escrito para coordinarse con comerciantes y autoridades.
El Gobierno Municipal señaló que las actividades en espacios públicos deben solicitar autorización por escrito para coordinarse con comerciantes y autoridades. CORTESÍA

“Se exhorta a quienes deseen realizar alguna actividad en espacios públicos a presentar una solicitud por escrito en la Secretaría del Ayuntamiento, a fin de establecer acuerdos con los colectivos y comerciantes del Centro Histórico para que todas las acciones, sociales y comerciales, se desarrollen en mutuo acuerdo”.

A pesar del retiro prematuro del evento, asistentes al mismo comentaron haber llevado los apoyos intercambiados a la Casa del Migrante al mediodía de este sábado.

“La solidaridad no debe ser criminalizada ni tratada como un problema de orden público. Ayudar nunca debería ser motivo para ser retiradas de un espacio público”, expusieron los colectivos a través de redes sociales.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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