Saltillo será sede de reunión nacional de Ciudades Capitales

El alcalde Javier Díaz González informó que durante la reunión se buscará homologar políticas públicas y replicar modelos exitosos entre municipios para fortalecer temas como servicios públicos, inversión privada y ordenamiento territorial.

Saltillo será sede de la próxima sesión ordinaria de la Asociación de Alcaldes de Ciudades Capitales, encuentro en el que presidentes municipales de distintas ciudades del país compartirán estrategias relacionadas con movilidad, planeación urbana y desarrollo económico.

“Nos toca presidir la asociación en estos años y vamos a estar trabajando sobre temas de desarrollo urbano, tema de desarrollo económico y mucho tema de planeación de los diferentes municipios”, señaló.

El edil explicó que uno de los principales objetivos será construir estrategias coordinadas para enfrentar retos relacionados con el crecimiento de las ciudades y la conectividad vial.

“Viendo algunas estrategias que podamos replicar entre algún municipio y otro, pero lo más importante es cómo poder homologar diferente tipo de acciones”, comentó.

Javier Díaz agregó que este tipo de encuentros permiten fortalecer la planeación de las ciudades y orientar las políticas públicas hacia esquemas sustentables que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población.