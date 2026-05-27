Saltillo será sede de reunión nacional de Ciudades Capitales

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    Saltillo será sede de reunión nacional de Ciudades Capitales
    Javier Díaz adelantó que durante el encuentro se buscará compartir modelos exitosos entre municipios y fortalecer la planeación urbana en las capitales del país. HÉCTOR GARCÍA

Alcaldes del país analizarán estrategias conjuntas en movilidad, desarrollo urbano y crecimiento económico

Saltillo será sede de la próxima sesión ordinaria de la Asociación de Alcaldes de Ciudades Capitales, encuentro en el que presidentes municipales de distintas ciudades del país compartirán estrategias relacionadas con movilidad, planeación urbana y desarrollo económico.

El alcalde Javier Díaz González informó que durante la reunión se buscará homologar políticas públicas y replicar modelos exitosos entre municipios para fortalecer temas como servicios públicos, inversión privada y ordenamiento territorial.

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“Nos toca presidir la asociación en estos años y vamos a estar trabajando sobre temas de desarrollo urbano, tema de desarrollo económico y mucho tema de planeación de los diferentes municipios”, señaló.

El edil explicó que uno de los principales objetivos será construir estrategias coordinadas para enfrentar retos relacionados con el crecimiento de las ciudades y la conectividad vial.

“Viendo algunas estrategias que podamos replicar entre algún municipio y otro, pero lo más importante es cómo poder homologar diferente tipo de acciones”, comentó.

Javier Díaz agregó que este tipo de encuentros permiten fortalecer la planeación de las ciudades y orientar las políticas públicas hacia esquemas sustentables que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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