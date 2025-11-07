Saltillo: ‘Si no se percata gente, hay tragedia’: vecinos sobre mujer que incendió tejabán con hijas dentro

/ 7 noviembre 2025
    Saltillo: ‘Si no se percata gente, hay tragedia’: vecinos sobre mujer que incendió tejabán con hijas dentro
    En la colonia Vista Hermosa, una mujer identificada como Isela “N” incendió su tejabán mientras sus tres hijas menores se encontraban dentro, hecho ocurrido la tarde del jueves 6 de noviembre. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

Habitantes del sector coincidieron en que las menores no acuden a la escuela y sus tutores son consumidores de sustancias nocivas

Vecinos de la colonia Vista Hermosa en Saltillo advirtieron que el llamado de auxilio de las menores y la intervención de los habitantes cercanos evitaron una tragedia luego de que la tarde del pasado jueves 6 de noviembre, Isela “N” incendió su tejabán cuando sus hijas se encontraban en el interior del mismo.

Ricardo Ortiz, residente de la misma colonia, describió que las menores Karla, Leslie y Paola no acuden a la escuela y en anteriores ocasiones se ha observado a una importante cantidad de personas en el mismo tejabán, presuntamente también consumidores de sustancias.

“Qué cosa lo que es la droga. Hasta donde llega el punto de que ya no coordina. Ya no se controla. Si no se percata la gente sí hay tragedia”, lamentó.

Aseguró que la de este jueves no fue la primera vez que se perciben incendios provocados en el tejabán que colinda con el arroyo Ceballos.

La mañana de este viernes, el sitio del siniestro se encontraba aún con signos del fuego y con al menos cinco perros con los que convive la familia.

Ortiz también describió que “Juan”, padrastro de las menores de edad, no se encontraba en el lugar al momento del siniestro, aunque en anteriores ocasiones ha temido por su vida tras agresiones o amenazas de Isela.

“La señora se quería pelear con los policías porque no quería que la salvaran. Le estuvo diciendo amenazas de muerte a su hija mayor. Esperemos que ya con esto haya un poquito más de calma”, dijo.

Desde la tarde de este jueves, la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) aplicó un protocolo de resguardo a las tres menores de edad, quienes se encuentran ahora con su padre.

$!Vecinos intervinieron y evitaron una tragedia, tras escuchar los gritos de auxilio de las niñas.
Vecinos intervinieron y evitaron una tragedia, tras escuchar los gritos de auxilio de las niñas. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

‘DICE QUE TENGO A UNA MUJER ESCONDIDA’

Otra vecina del sector que pidió su anonimato para esta nota, expuso que es común que Karla, Leslie y Paola recorran las calles de sus vecinos para pedir comida.

Su testimonio coincide con el de Ortiz respecto a las amenazas que presuntamente ha recibido “Juan” de Isela, comentando que incluso ha sido herido con armas punzocortantes.

“Pasa y me dice ‘mire cómo me abrió aquí, dice que tengo a una mujer escondida en los costales que tiene’, pero no. Otro día me dijo ‘me agarró el refrigerador que me dieron, me lo abolló todo con el martillo’”, narró la habitante.

Asimismo, la vecina aseguró que la de este jueves tampoco fue la primera vez que intervino la Pronnif para llevarse a las menores de edad a resguardo, aunque terminaban por regresarlas al no ser reclamadas por algún familiar a pesar de que en la misma colonia, aparentemente viven su padre y una tía.

Hasta el cierre de esta nota, este testimonio no ha sido confirmado por la Pronnif.

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

