Saltillo: ‘Si no se percata gente, hay tragedia’: vecinos sobre mujer que incendió tejabán con hijas dentro

Vecinos de la colonia Vista Hermosa en Saltillo advirtieron que el llamado de auxilio de las menores y la intervención de los habitantes cercanos evitaron una tragedia luego de que la tarde del pasado jueves 6 de noviembre, Isela “N” incendió su tejabán cuando sus hijas se encontraban en el interior del mismo.

Ricardo Ortiz, residente de la misma colonia, describió que las menores Karla, Leslie y Paola no acuden a la escuela y en anteriores ocasiones se ha observado a una importante cantidad de personas en el mismo tejabán, presuntamente también consumidores de sustancias.

“Qué cosa lo que es la droga. Hasta donde llega el punto de que ya no coordina. Ya no se controla. Si no se percata la gente sí hay tragedia”, lamentó.

Aseguró que la de este jueves no fue la primera vez que se perciben incendios provocados en el tejabán que colinda con el arroyo Ceballos.

La mañana de este viernes, el sitio del siniestro se encontraba aún con signos del fuego y con al menos cinco perros con los que convive la familia.

Ortiz también describió que “Juan”, padrastro de las menores de edad, no se encontraba en el lugar al momento del siniestro, aunque en anteriores ocasiones ha temido por su vida tras agresiones o amenazas de Isela.

“La señora se quería pelear con los policías porque no quería que la salvaran. Le estuvo diciendo amenazas de muerte a su hija mayor. Esperemos que ya con esto haya un poquito más de calma”, dijo.

Desde la tarde de este jueves, la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) aplicó un protocolo de resguardo a las tres menores de edad, quienes se encuentran ahora con su padre.