Saltillo: resguardan a tres menores tras incendio provocado por su madre en vivienda familiar
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Las menores rescatadas del incendio en la colonia Vista Hermosa quedaron bajo resguardo de su padre y una tía, mientras la Pronnif mantiene seguimiento psicológico y jurídico del caso
La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia aplicó un protocolo de resguardo a las menores de edad que el pasado jueves padecieron un incendio aparentemente causado por su madre en la colonia Vista Hermosa, al oriente de Saltillo.
El caso se registró durante la noche del jueves, cuando las autoridades de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana atendieron el reporte de una vivienda que se estaba incendiando mientras había personas en el interior.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: detienen a mujer que incendió tejabán con sus hijas adentro
De acuerdo con las indagatorias, previo al hecho, la madre de las menores, Karla, Leslie y Paola, de 12 y 16 años respectivamente, las había amenazado con incendiarlas vivas, aparentemente tras una discusión.
En el lugar se hicieron presentes vecinos que realizaron de inmediato el reporte al 911, intentaron sofocar el incendio y rescatar a las menores, quienes gritaban desde el interior; sin embargo, no tuvieron éxito.
Tras varios intentos, los bomberos lograron poner a salvo a las menores, mientras que la Comisaría trasladó ante el Ministerio Público a Isela “N” para iniciar una investigación por el caso.
Al respecto, la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia informó que las menores ya fueron integradas a una red de apoyo y se encuentran bajo el resguardo de su padre y de una de sus tías.
Dicha dependencia aseguró que se dará seguimiento al caso durante las próximas horas, mientras que las autoridades de justicia realizan entrevistas para determinar si la madre enfrentará un proceso penal.