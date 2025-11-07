Saltillo: resguardan a tres menores tras incendio provocado por su madre en vivienda familiar

La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia aplicó un protocolo de resguardo a las menores de edad que el pasado jueves padecieron un incendio aparentemente causado por su madre en la colonia Vista Hermosa, al oriente de Saltillo.

El caso se registró durante la noche del jueves, cuando las autoridades de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana atendieron el reporte de una vivienda que se estaba incendiando mientras había personas en el interior.

