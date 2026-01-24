Saltillo: SMA documenta irregularidades en hornos ladrilleros, reconoce rezago histórico

El recorrido incluyó la zona ubicada al final de la ampliación del bulevar Nazario Ortiz Garza, donde se ha detectado actividad constante en la producción de ladrillo. Estens de la Garza reconoció que esta problemática no es reciente, sino que corresponde a una práctica arraigada desde hace décadas.

“El día de ayer estuvimos haciendo un recorrido, lo hice yo personalmente, acompañada por la Policía Ambiental del Municipio de Saltillo y por inspectores de la PROPAEC”, señaló la secretaria.

T E PUEDE INTERESAR: Saltillo: El abuelo de Octavio Paz, un diccionario y la obsesión por enseñar a vivir

La funcionaria estatal informó que la supervisión se llevó a cabo de manera personal en puntos estratégicos de la ciudad, con el apoyo de corporaciones de seguridad y vigilancia ambiental, a fin de documentar las condiciones en las que operan los hornos.

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila (SMA), Susana Estens de la Garza, realizó un recorrido de inspección por diversos sectores de Saltillo para evaluar la situación de las ladrilleras, donde detectó que la quema de materiales prohibidos continúa siendo un reto ambiental significativo.

“Lo que revisamos se queda corto, porque en realidad es una situación que viene de muchos años atrás. No estamos haciendo un descubrimiento, pero sí tenemos la voluntad de empezar a resolverlo como un problema complejo, con muchas aristas”, indicó.

La titular de la SMA subrayó que la atención a este sector debe ser multidisciplinaria, ya que además del impacto ambiental existe un componente social que impide soluciones drásticas o inmediatas que afecten el sustento de las familias dedicadas a esta actividad.

“No se puede llegar y terminar de un plumazo con la actividad de los ladrilleros, pero sí generar conciencia sobre la eficiencia de los hornos que están utilizando y sobre el tipo de materiales que se están quemando”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Rinden homenaje en vida al biólogo Jorge Marroquín en el MUDE

Agregó que uno de los aspectos que más preocupa a la autoridad es el uso de neumáticos para alimentar el fuego de los hornos, una práctica que incrementa de manera considerable la emisión de contaminantes peligrosos para la población del sureste de Coahuila.

Asimismo, hizo un llamado a otros actores de la cadena comercial, al señalar que quienes exportan piso de barro deben involucrarse en la mejora de los procesos de producción de sus proveedores.

“Se trata de un impacto importante, que ya tenemos medido con datos preliminares y que está identificado como uno de los llamados ‘hotspots’ o puntos calientes, detectados no solo por la red de microsensores, sino también a nivel satelital”, detalló.

Estens de la Garza agregó que, gracias a estos sistemas de medición, se ha determinado que la actividad de quema se intensifica en horarios específicos para evadir la vigilancia.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Atención! Saltillo enfrentará drástico descenso de temperatura a partir del domingo a mediodía

“Durante todo el año se puede detectar esta actividad, particularmente durante la noche”, puntualizó.

Finalmente, la titular de la SMA destacó que ya se trabaja de manera coordinada con el Gobierno Municipal de Saltillo, bajo las directrices del Ejecutivo estatal, para atender esta problemática de forma integral.