Saltillo Soccer convive con niñas y niños en la Plaza El Minero
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
En la actividad participaron jugadores del equipo Saltillo Soccer y su mascota oficial
Jugadores del Saltillo Soccer convivieron con niñas y niños del oriente de Saltillo y compartieron una amena “cascarita” en la Plaza El Minero, ubicada en la colonia La Fragua. La actividad formó parte de las acciones que buscan fomentar el deporte y la sana convivencia en espacios públicos rehabilitados.
La Plaza El Minero fue intervenida mediante el programa “Activa tu Parque”, impulsado por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, en coordinación con la empresa Promotora Deportiva y la asociación civil Saltillo Verde, quienes sumaron esfuerzos para la mejora de este espacio ubicado sobre el bulevar El Minero, en el fraccionamiento La Fragua.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: arranca rehabilitación de plaza en Virreyes Popular con inversión de 613 mil pesos
Desde su inauguración, este lugar ha sido aprovechado por las y los habitantes del sector como un punto de encuentro que promueve la convivencia comunitaria, la actividad física y el fortalecimiento del tejido social.
Como parte de las actividades permanentes del programa, en esta ocasión participaron diversos jugadores del Saltillo Soccer, acompañados por la mascota oficial del equipo, quienes animaron la jornada y motivaron a las niñas y niños asistentes.
Durante la tarde, las y los menores tuvieron la oportunidad de convivir de cerca con los futbolistas, quienes compartieron sus historias de vida y el camino que los llevó a formar parte del equipo representativo de la ciudad. Además, ofrecieron consejos y técnicas para mejorar su nivel de juego, para posteriormente disputar un partido amistoso entre todos los participantes.
Este tipo de convivencias con jugadores del Saltillo Soccer también se han realizado en otros espacios rehabilitados a través del programa “Activa tu Parque”, como en las colonias Saltillo 2000 y Benito Juárez, reforzando el compromiso de impulsar el deporte y la recuperación de espacios públicos en distintos sectores de la ciudad.