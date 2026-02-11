Saltillo Soccer convive con niñas y niños en la Plaza El Minero

Saltillo
/ 11 febrero 2026
    Saltillo Soccer convive con niñas y niños en la Plaza El Minero
    En la actividad participaron jugadores del equipo Saltillo Soccer y su mascota oficial. CORTESÍA

En la actividad participaron jugadores del equipo Saltillo Soccer y su mascota oficial

Jugadores del Saltillo Soccer convivieron con niñas y niños del oriente de Saltillo y compartieron una amena “cascarita” en la Plaza El Minero, ubicada en la colonia La Fragua. La actividad formó parte de las acciones que buscan fomentar el deporte y la sana convivencia en espacios públicos rehabilitados.

La Plaza El Minero fue intervenida mediante el programa “Activa tu Parque”, impulsado por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, en coordinación con la empresa Promotora Deportiva y la asociación civil Saltillo Verde, quienes sumaron esfuerzos para la mejora de este espacio ubicado sobre el bulevar El Minero, en el fraccionamiento La Fragua.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: arranca rehabilitación de plaza en Virreyes Popular con inversión de 613 mil pesos

Desde su inauguración, este lugar ha sido aprovechado por las y los habitantes del sector como un punto de encuentro que promueve la convivencia comunitaria, la actividad física y el fortalecimiento del tejido social.

La Plaza El Minero fomenta la convivencia, el deporte y el fortalecimiento del tejido social en el sector.
La Plaza El Minero fomenta la convivencia, el deporte y el fortalecimiento del tejido social en el sector. CORTESÍA

Como parte de las actividades permanentes del programa, en esta ocasión participaron diversos jugadores del Saltillo Soccer, acompañados por la mascota oficial del equipo, quienes animaron la jornada y motivaron a las niñas y niños asistentes.

Durante la tarde, las y los menores tuvieron la oportunidad de convivir de cerca con los futbolistas, quienes compartieron sus historias de vida y el camino que los llevó a formar parte del equipo representativo de la ciudad. Además, ofrecieron consejos y técnicas para mejorar su nivel de juego, para posteriormente disputar un partido amistoso entre todos los participantes.

Este tipo de convivencias con jugadores del Saltillo Soccer también se han realizado en otros espacios rehabilitados a través del programa “Activa tu Parque”, como en las colonias Saltillo 2000 y Benito Juárez, reforzando el compromiso de impulsar el deporte y la recuperación de espacios públicos en distintos sectores de la ciudad.

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

