Saltillo Soccer convive con niñas y niños en la Plaza El Minero

Jugadores del Saltillo Soccer convivieron con niñas y niños del oriente de Saltillo y compartieron una amena “cascarita” en la Plaza El Minero, ubicada en la colonia La Fragua. La actividad formó parte de las acciones que buscan fomentar el deporte y la sana convivencia en espacios públicos rehabilitados.

La Plaza El Minero fue intervenida mediante el programa “Activa tu Parque”, impulsado por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, en coordinación con la empresa Promotora Deportiva y la asociación civil Saltillo Verde, quienes sumaron esfuerzos para la mejora de este espacio ubicado sobre el bulevar El Minero, en el fraccionamiento La Fragua.

Desde su inauguración, este lugar ha sido aprovechado por las y los habitantes del sector como un punto de encuentro que promueve la convivencia comunitaria, la actividad física y el fortalecimiento del tejido social.