Saltillo: suben 40% lluvias en 2026 y mejora la infiltración al subsuelo

Así lo consideró el gerente de Aguas de Saltillo (Agsal) Iván José Vicente a medios de comunicación este viernes, quien apuntó que el año pasado las precipitaciones se concentraron en un periodo corto de tiempo, por lo que no se pudo captar de la mejor manera.

Las lluvias en Saltillo han incrementado cerca de un 40 por ciento en 2026 respecto al mismo periodo de tiempo en 2025, además de que se reporta una mejora en la infiltración del subsuelo.

“Estamos viendo que hemos acumulado alrededor del 30 o 40 por ciento más (lluvia) que el mismo periodo del año pasado. Ya no solo es el volumen de agua que es muy importante, sino la forma en la que ha llovido, los patrones de lluvia, la intensidad.

“Para nosotros y para la infiltración en el subsuelo es mucho mejor la forma en la que ha llovido en los últimos meses que como llovió el año pasado, que sí hubo una cantidad importante, sobre todo en el mes de julio, pero muy intensa que finalmente no pudo ser captada ni ser infiltrada”, explicó el funcionario.

Ahondó diciendo que cuando la intensidad de la lluvia es moderada como ha ocurrido este año, se le da un tiempo al terreno para que la vaya absorbiendo.

En cambio, cuando las intensidades son muy altas, lo que se produce es escorrentía, arrastre de material, arrastre de piedras, de escombros, que al final lo que provoca son daños materiales, añadió.

Respecto a la cantidad, detalló que en el año ha llovido aproximadamente 250 litros por metro cuadrado. “Los datos a final de año tienen que rondar los 500 y superásemos los 500 sería un buen valor para cerrar el año”, agregó.

SE ESTABILIZAN MANTOS FREÁTICOS

José Vicente añadió que la cantidad e intensidad de la lluvia ha permitido una estabilidad den los mantos frreáticos de la ciudad y descartó que haya preocupación en los pozos.

“Actualmente no tenemos preocupación en los pozos porque con la incorporación de los nuevos pozos lo que estamos haciendo es unz mayor extracción sustentable. Estamos dándole descanso a los pozos y por tanto pues siempre primando esta extracción sustentable”, puntualizó.