Saltillo suma 362 reuniones vecinales para atender reportes de seguridad en 2026

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    Saltillo suma 362 reuniones vecinales para atender reportes de seguridad en 2026
    Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad, destacó la importancia de mantener contacto directo con los vecinos. CORTESÍA

La Comisaría reporta 362 reuniones vecinales y 654 grupos de WhatsApp para atender reportes ciudadanos

La estrategia de seguridad basada en la participación ciudadana ha llevado a la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo a realizar 362 reuniones vecinales en lo que va de 2026, con recorridos y encuentros en distintos sectores de la ciudad.

El objetivo de estas reuniones es establecer contacto directo con los habitantes para conocer reportes, sugerencias y problemáticas relacionadas con la seguridad, además de buscar soluciones de manera conjunta con los vecinos.

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Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que estos encuentros forman parte de un esquema de proximidad que también contempla la operación de grupos ciudadanos de WhatsApp.

$!Javier Díaz González ha instruido a la Comisaría a fortalecer la cercanía con las colonias de Saltillo.
Javier Díaz González ha instruido a la Comisaría a fortalecer la cercanía con las colonias de Saltillo. CORTESÍA

Explicó que, por instrucción del alcalde Javier Díaz González, se busca mantener una comunicación permanente con las colonias y fortalecer la participación de los habitantes en las acciones de prevención y atención de reportes.

Entre las colonias visitadas durante las últimas semanas se encuentran La Gloria, La Noria, Satélite Sur, Ignacio Zaragoza, Nuevo Teresitas y Vicente Guerrero, aunque los recorridos se han extendido a distintos sectores de Saltillo.

Además de escuchar directamente a los vecinos, durante las reuniones se promueve su incorporación a los grupos de seguridad de WhatsApp administrados por la Comisaría, mediante los cuales pueden realizar reportes y mantener comunicación con las autoridades.

$!La red ciudadana de seguridad suma más de 143 mil personas en 654 grupos de WhatsApp.
La red ciudadana de seguridad suma más de 143 mil personas en 654 grupos de WhatsApp. CORTESÍA

De acuerdo con Garza Félix, actualmente esta red suma más de 143 mil personas distribuidas en 654 grupos de WhatsApp. En ellos participan habitantes de colonias, integrantes de instituciones educativas y representantes del sector empresarial, entre otros sectores de la población.

La atención de estos grupos está a cargo de personal de la Comisaría, incluidos mandos y titulares de la dependencia, además de un centro de monitoreo desde el cual se da seguimiento a los reportes ciudadanos.

El comisionado sostuvo que la participación de los habitantes constituye uno de los componentes de la estrategia de seguridad municipal, al permitir que las autoridades conozcan de manera directa situaciones que requieren atención en las colonias.

Las reuniones vecinales y los grupos digitales forman parte del modelo de proximidad que busca mantener comunicación constante entre la corporación y la ciudadanía, con presencia en los diferentes sectores de Saltillo.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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