Saltillo suma 362 reuniones vecinales para atender reportes de seguridad en 2026

La estrategia de seguridad basada en la participación ciudadana ha llevado a la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo a realizar 362 reuniones vecinales en lo que va de 2026, con recorridos y encuentros en distintos sectores de la ciudad. El objetivo de estas reuniones es establecer contacto directo con los habitantes para conocer reportes, sugerencias y problemáticas relacionadas con la seguridad, además de buscar soluciones de manera conjunta con los vecinos.

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que estos encuentros forman parte de un esquema de proximidad que también contempla la operación de grupos ciudadanos de WhatsApp.

Explicó que, por instrucción del alcalde Javier Díaz González, se busca mantener una comunicación permanente con las colonias y fortalecer la participación de los habitantes en las acciones de prevención y atención de reportes. Entre las colonias visitadas durante las últimas semanas se encuentran La Gloria, La Noria, Satélite Sur, Ignacio Zaragoza, Nuevo Teresitas y Vicente Guerrero, aunque los recorridos se han extendido a distintos sectores de Saltillo. Además de escuchar directamente a los vecinos, durante las reuniones se promueve su incorporación a los grupos de seguridad de WhatsApp administrados por la Comisaría, mediante los cuales pueden realizar reportes y mantener comunicación con las autoridades.

De acuerdo con Garza Félix, actualmente esta red suma más de 143 mil personas distribuidas en 654 grupos de WhatsApp. En ellos participan habitantes de colonias, integrantes de instituciones educativas y representantes del sector empresarial, entre otros sectores de la población. La atención de estos grupos está a cargo de personal de la Comisaría, incluidos mandos y titulares de la dependencia, además de un centro de monitoreo desde el cual se da seguimiento a los reportes ciudadanos. El comisionado sostuvo que la participación de los habitantes constituye uno de los componentes de la estrategia de seguridad municipal, al permitir que las autoridades conozcan de manera directa situaciones que requieren atención en las colonias. Las reuniones vecinales y los grupos digitales forman parte del modelo de proximidad que busca mantener comunicación constante entre la corporación y la ciudadanía, con presencia en los diferentes sectores de Saltillo.