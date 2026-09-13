Saltillo: suman más de 900 motos aseguradas; orientan a conductores para prevenir accidentes

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó que más de 900 motocicletas han sido aseguradas debido a que sus conductores no contaban con la documentación correspondiente, en el contexto de los operativos y acciones preventivas dirigidos a este tipo de vehículos. Zulema Banda Alemán, subdirectora de Tránsito, dio a conocer la cifra al informar sobre las revisiones que actualmente se realizan en diferentes sectores de la ciudad para verificar, entre otros aspectos, que los motociclistas utilicen casco y cuenten con placas.

De acuerdo con la dependencia municipal, durante esta semana elementos de la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito instalaron un crucero temático en el periférico Luis Echeverría Álvarez y Emilio Arizpe de la Maza, donde brindaron recomendaciones y distribuyeron información preventiva. La Subdirección de Tránsito y Vialidad también desplegó dos operativos al sur de Saltillo. Uno de ellos, denominado Operativo Radar, se realizó sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza para detectar vehículos que circularan a exceso de velocidad, mientras que otro se enfocó en la revisión de motocicletas al interior de colonias.

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que estas acciones tienen como propósito prevenir accidentes y fomentar una mayor cultura vial entre quienes utilizan motocicletas. “Por indicación del alcalde Javier Díaz González trabajamos todos los días, a través de distintas áreas de la Comisaría, en la prevención de accidentes en los que se ven involucrados motociclistas”, declaró.

La Comisaría agregó que durante las acciones también se entregaron trípticos informativos y se invitó a los conductores a participar en el programa Rueda por tu Vida, que contempla capacitación teórica y práctica para motociclistas.

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