Saltillo: suman más de 900 motos aseguradas; orientan a conductores para prevenir accidentes

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    Saltillo: suman más de 900 motos aseguradas; orientan a conductores para prevenir accidentes
    Elementos de la Comisaría realizaron acciones preventivas con motociclistas para promover el uso de casco y otras medidas de seguridad vial. CORTESÍA

La Comisaría informó que mantiene operativos al sur de la ciudad para verificar el uso de casco y placas, además de acciones para detectar exceso de velocidad

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó que más de 900 motocicletas han sido aseguradas debido a que sus conductores no contaban con la documentación correspondiente, en el contexto de los operativos y acciones preventivas dirigidos a este tipo de vehículos.

Zulema Banda Alemán, subdirectora de Tránsito, dio a conocer la cifra al informar sobre las revisiones que actualmente se realizan en diferentes sectores de la ciudad para verificar, entre otros aspectos, que los motociclistas utilicen casco y cuenten con placas.

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De acuerdo con la dependencia municipal, durante esta semana elementos de la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito instalaron un crucero temático en el periférico Luis Echeverría Álvarez y Emilio Arizpe de la Maza, donde brindaron recomendaciones y distribuyeron información preventiva.

La Subdirección de Tránsito y Vialidad también desplegó dos operativos al sur de Saltillo. Uno de ellos, denominado Operativo Radar, se realizó sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza para detectar vehículos que circularan a exceso de velocidad, mientras que otro se enfocó en la revisión de motocicletas al interior de colonias.

$!Durante los operativos también se verifica que los motociclistas utilicen casco y que las unidades cuenten con placas.
Durante los operativos también se verifica que los motociclistas utilicen casco y que las unidades cuenten con placas. CORTESÍA

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que estas acciones tienen como propósito prevenir accidentes y fomentar una mayor cultura vial entre quienes utilizan motocicletas.

“Por indicación del alcalde Javier Díaz González trabajamos todos los días, a través de distintas áreas de la Comisaría, en la prevención de accidentes en los que se ven involucrados motociclistas”, declaró.

$!Elementos de la Comisaría realizaron acciones preventivas con motociclistas para promover el uso de casco y otras medidas de seguridad vial.
Elementos de la Comisaría realizaron acciones preventivas con motociclistas para promover el uso de casco y otras medidas de seguridad vial. CORTESÍA

La Comisaría agregó que durante las acciones también se entregaron trípticos informativos y se invitó a los conductores a participar en el programa Rueda por tu Vida, que contempla capacitación teórica y práctica para motociclistas.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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