Saltillo superará las 2 mil cámaras de videovigilancia al integrar un nuevo paquete de 500 cámaras con tecnología de reconocimiento facial, informó el alcalde Javier Díaz González. Según comentó esto permitirá ampliar la cobertura y la capacidad de reacción ante incidentes en el municipio.

De acuerdo con lo señalado por el edil, actualmente el municipio opera 870 cámaras, de las cuales alrededor de 300 cuentan con reconocimiento facial. Con la incorporación de las nuevas 500, y al sumarse las cámaras estatales, Saltillo rebasará las 2 mil unidades. “Con estas 500 vamos a superar las 2 mil cámaras en nuestro municipio”, afirmó.

Agregó que la nueva infraestructura permitirá fortalecer la conectividad con los sistemas C2 y C4, lo que —según dijo— facilitará tanto la atención inmediata de incidentes como tareas de prevención. “Nos va a dar la posibilidad de reaccionar con contundencia y también de prevenir cualquier acción que pudiera ocurrir por medio de esta tecnología”.

Díaz aclaró que no todas las cámaras actuales cuentan con reconocimiento facial, y que esta capacidad se ha ido incorporando de manera gradual. Agregó que, además de las cámaras fijas, el municipio ha utilizado drones tácticos como herramienta de apoyo en distintos operativos, los cuales —dijo— han mostrado resultados positivos.

Además indicó que la inversión en tecnología de seguridad continuará durante 2026, no solo con la instalación de cámaras, sino también con el fortalecimiento de otras áreas operativas. Entre ellas mencionó capacitación policial, armamento, patrullas y uniformes, como parte de una estrategia integral.

En ese sentido, mencionó que ya se realizó el pedido de nuevo armamento a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, proceso que —dijo— tiene tiempos largos de entrega. “El pedido ya está hecho, pero se tarda alrededor de un año o un año cuatro meses”.

Añadió que también se contempla la compra de camionetas para el Grupo de Reacción Sureste (GRS), con el objetivo de fortalecer el parque vehicular del municipio, que actualmente cuenta con 215 patrullas. Recordó que, al inicio de su administración, se incorporaron patrullas eléctricas, y que ahora el enfoque estará en unidades para reacción operativa.

Finalmente, el alcalde informó que durante 2025 se destinó más de mil millones de pesos a seguridad, y que se buscará incrementar ese presupuesto para el próximo año. “Todas las acciones van encaminadas a mejorar la calidad de vida de las y los saltillenses”, afirmó.