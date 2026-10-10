Saltillo: suspenden Gin & Joe y Sayulita durante operativo en bares y cantinas

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    Saltillo: suspenden Gin &amp; Joe y Sayulita durante operativo en bares y cantinas
    Policía Municipal, Grupo de Reacción Sureste y Tránsito mantienen vigilancia en la Zona Centro y el norte de Saltillo. CORTESÍA

Los negocios fueron suspendidos y uno más recibió una notificación durante inspecciones municipales en distintos sectores de Saltillo

Dos bares de Saltillo fueron suspendidos durante un operativo de inspección realizado por autoridades municipales, que detectaron irregularidades en las medidas de protección y documentación de uno de los establecimientos, mientras que otro fue sancionado tras una agresión ocurrida en su interior. Un tercer negocio recibió una notificación para atender requerimientos de Desarrollo Urbano.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, informó que las revisiones se realizaron mediante un despliegue coordinado en el que participaron la Policía Municipal, el Grupo de Reacción Sureste y las direcciones de Protección Civil, Desarrollo Urbano y Alcoholes.

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$!El operativo municipal incluyó revisiones de Protección Civil, Desarrollo Urbano y Alcoholes en establecimientos de Saltillo.
El operativo municipal incluyó revisiones de Protección Civil, Desarrollo Urbano y Alcoholes en establecimientos de Saltillo. CORTESÍA

Uno de los establecimientos suspendidos fue el bar Gin & Joe, ubicado al norte de la ciudad. En este caso, personal de Protección Civil determinó detener sus actividades debido a inconsistencias relacionadas con las medidas de protección y la documentación requerida.

El segundo negocio sancionado fue el bar Sayulita, cuya suspensión fue ejecutada por la Dirección de Alcoholes después de que se registrara una agresión con una botella contra una persona dentro del establecimiento.

$!El bar Sayulita fue suspendido por la Dirección de Alcoholes tras una agresión con una botella ocurrida en su interior.
El bar Sayulita fue suspendido por la Dirección de Alcoholes tras una agresión con una botella ocurrida en su interior. CORTESÍA

Durante el mismo operativo, el bar Brujas, situado en la Zona Centro, recibió una notificación de la Dirección de Desarrollo Urbano para que atienda los requerimientos señalados por la dependencia.

Garza Félix indicó que estas inspecciones forman parte de un programa permanente con el que el Ayuntamiento busca verificar las condiciones en las que operan los centros de entretenimiento y reducir los riesgos para sus clientes.

Explicó que las revisiones continuarán en bares y cantinas de distintos sectores de Saltillo, como parte de las acciones de vigilancia y supervisión que llevan a cabo las dependencias municipales.

Además de las inspecciones en los establecimientos, las autoridades mantienen un dispositivo de seguridad en zonas con actividad nocturna, particularmente en el Centro y el norte de la ciudad.

En estas labores participan elementos de la Policía Municipal, el Grupo de Reacción Sureste y Tránsito, así como binomios caninos, con el propósito de atender incidentes y reforzar la vigilancia en los puntos de mayor concurrencia.

$!Las inspecciones continuarán en distintos sectores de Saltillo, con participación de corporaciones de seguridad y dependencias municipales.
Las inspecciones continuarán en distintos sectores de Saltillo, con participación de corporaciones de seguridad y dependencias municipales. CORTESÍA

El funcionario señaló que la estrategia contempla tanto la revisión de los negocios como la presencia preventiva de los cuerpos de seguridad en sus alrededores, con el objetivo de que los espacios de esparcimiento cuenten con condiciones adecuadas para recibir a la población.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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