IMSS asegura mantendrá servicios en Coahuila y demás delegaciones pese a protestas; consulta salarial será el 14 de octubre

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    IMSS asegura mantendrá servicios en Coahuila y demás delegaciones pese a protestas; consulta salarial será el 14 de octubre
    Trabajadores del IMSS mantuvieron un campamento frente a la Sección XII del SNTSS en Saltillo, como parte de las protestas que se han extendido a cinco municipios de Coahuila. FRANCISCO MUÑIZ

El IMSS informó que sus unidades operan con normalidad en todo el país; la consulta sobre el incremento de 6.8 por ciento será con voto libre, directo y secreto

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aseguró que sus unidades médicas y hospitales operan en todo el país, y que los servicios de urgencias, hospitalización, terapia intensiva, atención de partos y hemodiálisis están garantizados.

El comunicado, difundido a través de la Delegación IMSS Coahuila, responde a las manifestaciones que trabajadores y jubilados han realizado en distintas entidades del país. En Coahuila, las protestas se han registrado en cinco municipios: Saltillo, Torreón, Monclova, Nueva Rosita y la región Carbonífera.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/trabajadores-del-imss-en-saltillo-realizan-planton-exigen-aumento-salarial-e-insumos-video-GF24032271

En Saltillo, el personal instaló un campamento afuera de la Sección XII del SNTSS y cerró la calle Manuel Doblado. En Monclova, trabajadores de la Clínica 7 marcharon por el bulevar Harold R. Pape con consignas como “Por jubilación digna” y “Base trabajadora por sueldos justos”.

De acuerdo con el comunicado, el próximo 14 de octubre, los trabajadores decidirán sobre este incremento en una consulta convocada por su sindicato, mediante voto libre, personal, directo y secreto, con el acompañamiento del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El IMSS afirmó que respetará la decisión de los trabajadores.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/monclova-protestan-trabajadores-de-la-clinica-7-del-imss-exigen-jubilaciones-dignas-y-sueldos-justos-PC24040294

Según el instituto, respetará a la decisión que tomen los trabajadores el 14 de octubre y su compromiso con los derechohabientes: “su atención es y seguirá siendo nuestra prioridad”, concluyó.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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