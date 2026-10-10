IMSS asegura mantendrá servicios en Coahuila y demás delegaciones pese a protestas; consulta salarial será el 14 de octubre

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aseguró que sus unidades médicas y hospitales operan en todo el país, y que los servicios de urgencias, hospitalización, terapia intensiva, atención de partos y hemodiálisis están garantizados. El comunicado, difundido a través de la Delegación IMSS Coahuila, responde a las manifestaciones que trabajadores y jubilados han realizado en distintas entidades del país. En Coahuila, las protestas se han registrado en cinco municipios: Saltillo, Torreón, Monclova, Nueva Rosita y la región Carbonífera.

En Saltillo, el personal instaló un campamento afuera de la Sección XII del SNTSS y cerró la calle Manuel Doblado. En Monclova, trabajadores de la Clínica 7 marcharon por el bulevar Harold R. Pape con consignas como “Por jubilación digna” y “Base trabajadora por sueldos justos”. De acuerdo con el comunicado, el próximo 14 de octubre, los trabajadores decidirán sobre este incremento en una consulta convocada por su sindicato, mediante voto libre, personal, directo y secreto, con el acompañamiento del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El IMSS afirmó que respetará la decisión de los trabajadores.

Según el instituto, respetará a la decisión que tomen los trabajadores el 14 de octubre y su compromiso con los derechohabientes: “su atención es y seguirá siendo nuestra prioridad”, concluyó.