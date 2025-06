Saltillo: taxista da vuelta prohibida y choca contra colega; ambos llevaban pasaje

Ninguno de los ocupantes resultó con lesiones de gravedad, por lo que no fue necesaria la intervención de una ambulancia

Ambos vehículos llevaban pasajeros, por lo que se solicitó una ambulancia. No obstante, tras comunicarse con los afectados a través del número de emergencias 911, se determinó que no era necesario enviar una unidad médica, ya que no presentaban lesiones de gravedad.

Las autoridades solicitaron grúas para retirar los vehículos, y el caso será turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales para deslindar responsabilidades. A los participantes se les entregaron pases médicos para descartar lesiones internas.