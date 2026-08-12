Saltillo: ¿Te gustan las leyendas? Prepárate para una noche de sustos con causa

Las historias y leyendas que forman parte de la memoria de Saltillo serán protagonistas de un recorrido nocturno con causa, organizado para apoyar a los perros rescatados que se encuentran bajo el cuidado de Acción y Rescate Saltillo, A.C.

La actividad se llevará a cabo este sábado 15 de agosto a partir de las 20:30 horas y tendrá como punto de encuentro la Plaza San Francisco, desde donde los participantes comenzarán un recorrido por distintos sitios históricos de la ciudad.

La propuesta busca combinar la difusión de las historias y relatos que forman parte del patrimonio cultural de Saltillo con una acción de apoyo a los animales rescatados, por lo que el acceso tendrá como cuota de recuperación la donación de insumos para los perros y gatos atendidos por la asociación.