Saltillo: ¿Te gustan las leyendas? Prepárate para una noche de sustos con causa

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    Saltillo: ¿Te gustan las leyendas? Prepárate para una noche de sustos con causa
    Saltillo será escenario de un recorrido nocturno por sus leyendas, con el objetivo de reunir alimento y artículos para perros y gatos rescatados. IA

Recorrido nocturno por sitios históricos de Saltillo recaudará croquetas y artículos para apoyar a perros y gatos rescatados

Las historias y leyendas que forman parte de la memoria de Saltillo serán protagonistas de un recorrido nocturno con causa, organizado para apoyar a los perros rescatados que se encuentran bajo el cuidado de Acción y Rescate Saltillo, A.C.

La actividad se llevará a cabo este sábado 15 de agosto a partir de las 20:30 horas y tendrá como punto de encuentro la Plaza San Francisco, desde donde los participantes comenzarán un recorrido por distintos sitios históricos de la ciudad.

La propuesta busca combinar la difusión de las historias y relatos que forman parte del patrimonio cultural de Saltillo con una acción de apoyo a los animales rescatados, por lo que el acceso tendrá como cuota de recuperación la donación de insumos para los perros y gatos atendidos por la asociación.

Entre los artículos que pueden entregarse se encuentran bolsas de croquetas para perro de dos kilogramos, alimento para gato y productos de limpieza, recursos que serán destinados a las necesidades de los animales que permanecen bajo resguardo de la organización.

La invitación fue difundida a través de redes sociales por Acción y Rescate Saltillo, A.C., que llamó a la ciudadanía a sumarse a esta actividad y contribuir con quienes participan en el rescate y cuidado de animales en situación de abandono.

El recorrido está abierto a todo público y representa también una oportunidad para conocer algunos de los espacios históricos de Saltillo desde una perspectiva distinta, mientras se escuchan relatos y leyendas relacionados con la ciudad.

Las personas interesadas en participar pueden solicitar información y realizar reservaciones al teléfono 844 543 3203. También pueden consultar las redes sociales de Catrije Tours, organizador de la actividad, en Facebook, Instagram y TikTok.

Los organizadores invitaron a familias, jóvenes y público en general a participar en esta experiencia nocturna y, al mismo tiempo, aportar alimento o artículos que ayuden a mantener la labor de rescate y atención de los animales.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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