Saltillo tendrá operativo de seguridad especial del Buen Fin hasta Navidad

Saltillo
/ 11 noviembre 2025
    Elementos municipales y estatales afinan detalles de coordinación para la vigilancia durante el Buen Fin. FOTO: CORTESÍA

El municipio anunció un plan integral de seguridad y movilidad que incluirá vigilancia reforzada, apoyo vial y presencia preventiva en zonas de alta afluencia

El Gobierno Municipal de Saltillo pondrá en marcha un operativo de seguridad que abarcará desde el Buen Fin hasta la temporada navideña, según anunció el alcalde Javier Díaz. El despliegue iniciará el próximo jueves y contará con una coordinación estrecha entre corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

“Tenemos el arranque del operativo el jueves, que va a durar una buena cantidad de días y, sobre todo, una coordinación muy estrecha con el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional”, detalló el alcalde.

Este esfuerzo busca garantizar la seguridad, la tranquilidad y la paz de las familias durante las épocas de mayor afluencia comercial y festiva. “Vamos a tener este operativo en el Buen Fin y luego ya tendremos el operativo de invierno hacia las vacaciones de Navidad”, señaló Díaz, confirmando un plan de vigilancia continuo.

CONFIRMA ALCALDE TRANSPORTE GRATUITO INTERMUNICIPAL

En materia de movilidad, el alcalde informó sobre avances significativos en la propuesta para establecer un sistema de transporte público gratuito entre Saltillo y Ramos Arizpe. “Estamos trabajando ya en las diferentes propuestas, haz de cuenta como plan A, B y C”, explicó el edil respecto a la planeación del nuevo servicio intermunicipal.

El objetivo es que en 2026 sea una realidad esta conexión con transporte público gratuito, iniciativa que —subrayó— representaría un beneficio económico importante para numerosas familias de la región.

MUNICIPIO ALERTA ANTE BAJAS TEMPERATURAS

Además, el alcalde instruyó a Protección Civil a reforzar la atención durante la temporada de bajas temperaturas en la capital. “Desde el fin de semana hemos girado instrucciones y el área de Protección Civil ha estado muy al pendiente”, aseguró.

Díaz recordó que, aunque no se ha registrado una afluencia masiva, el municipio cuenta con la infraestructura necesaria para apoyar a quienes lo requieran. “Tenemos ahorita ya cinco albergues de forma permanente para poder seguir invitando a alguna persona que lo necesite”, afirmó.

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

