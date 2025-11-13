‘Saltillo tenía todo... menos vuelos; hoy despega una etapa de crecimiento acelerado’: Javier García Bejos

El director de Aeropuertos Mexicanos, Javier García Bejos, afirmó que la modernización del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe marca el inicio de una etapa de crecimiento acelerado para Saltillo. Recordó que la terminal operaba con infraestructura sólida para carga y aviación general, pero carecía del elemento que detonaría su potencial. “Saltillo tenía todo... menos vuelos”, comentó.

García Bejos reconoció la suma de esfuerzos entre autoridades estatales, operadores técnicos y aerolíneas para reactivar la aviación comercial en la capital coahuilense. “Lo que pasa hoy en los aeropuertos es la suma de muchas voluntades”, dijo. Destacó el trabajo del director de Servicios Estatales Aeroportuarios, Óscar Pérez Benavides, a quien atribuyó el impulso inicial del proyecto, así como la coordinación con los equipos del Gobierno del Estado y los municipios.

Explicó que, aunque la concesión está en manos del Gobierno de Coahuila, la alianza permite acelerar inversiones en infraestructura estratégica. “Este aeropuerto es y será siempre propiedad del Gobierno del Estado... es patrimonio de todos los coahuilenses”, señaló. Detalló que Aeropuertos Mexicanos y Grupo Altea invertirán más de 600 millones de pesos en plataformas, servicios, tecnología y en la expansión del edificio terminal.

Subrayó que buscan evitar errores del pasado. “No queremos que empiecen vuelos para que se vayan. Queremos estabilidad, orden y una hoja de ruta para integrar más aerolíneas, más destinos y más frecuencias”, expuso. La estrategia, dijo, busca que el aeropuerto se desarrolle de forma sostenida hasta alcanzar un millón de pasajeros en los próximos años.

Al reconocer el papel de las aerolíneas, señaló que Viva Aerobus ha sido clave en la reconexión aérea de Saltillo. Celebró el comportamiento de la ruta hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y adelantó que la oferta crecerá.

El directivo mencionó que el objetivo es convertir la terminal en una referencia del noreste. Explicó que trabajan para ofrecer procesos eficientes y atención homogénea. “Queremos que la gente se sienta cómoda, segura y bien atendida... aquí todos los pasajeros van a ser VIP”, apuntó. Aseguró que las inversiones en tecnología, servicios y operación permitirán consolidar un aeropuerto competitivo, con mejores tiempos de atención, accesos ágiles y una sala de espera más funcional. “Queremos que sea fácil estacionar, pasar seguridad y abordar”, dijo.

García Bejos cerró su intervención resaltando el valor simbólico de esta nueva etapa. “Desde hoy, Saltillo despega”, afirmó. “Y queremos que la gente diga con orgullo: ahora volamos por Saltillo”.