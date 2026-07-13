Saltillo: tras días de agonía, víctima de explosión en Balcones de Morelos pierde la vida

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    Saltillo: tras días de agonía, víctima de explosión en Balcones de Morelos pierde la vida
    José Federico Soria Urbina falleció tras permanecer hospitalizado por las graves quemaduras que sufrió en la explosión. JUAN FRANCISCO VALDÉS

José Federico Soria Urbina murió seis días después de la explosión ocurrida durante el llenado de un tanque de gas en una vivienda; presentaba quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo

Un hombre de 45 años falleció la mañana de este lunes en el hospital luego de sufrir quemaduras en aproximadamente el 90 por ciento de su cuerpo, tras la explosión registrada la noche del pasado 7 de julio en un domicilio de la colonia Balcones de Morelos, al oriente de Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas en una vivienda ubicada sobre la calle B, entre San Valentín y calle W, donde José Federico se encontraba en la parte trasera del inmueble mientras se realizaban maniobras para llenar un tanque estacionario con apoyo de dos empleados de la empresa “Super Gas”.

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De acuerdo con los primeros reportes, el hombre manipulaba la válvula del tanque y supervisaba el llenado cuando se registró una explosión, seguida de un flamazo que le provocó quemaduras de gravedad en gran parte del cuerpo.

Elementos de la Policía Municipal, Bomberos de la Estación 3, personal de Protección Civil y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle auxilio. Tras ser valorado, fue trasladado en estado crítico a la Clínica 1 del IMSS y posteriormente al Hospital Muguerza para recibir atención especializada.

Pese a los esfuerzos del personal médico, José Federico Soria Urbina falleció la mañana de este lunes 13 de julio debido a la gravedad de las lesiones provocadas por las quemaduras sufridas durante el accidente.

En el lugar, las autoridades aseguraron la pipa de gas y pusieron a disposición del Ministerio Público a los dos trabajadores de la empresa, quienes resultaron ilesos, mientras se integra la carpeta de investigación. Tras el fallecimiento de la víctima, el expediente será actualizado conforme al nuevo delito que corresponda.

Las investigaciones continuarán para determinar las causas de la explosión y deslindar responsabilidades.

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