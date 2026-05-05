Saltillo: Tras meses de apoyo, Yoana entra a cirugía para su trasplante

Yoana Judeli, la niña de cuatro años que movilizó a Saltillo para lograr su trasplante de hígado, ingresó este martes a cirugía en el Hospital Country 2000 de Guadalajara, donde se lleva a cabo el procedimiento que podría cambiar su vida. De acuerdo con información confirmada por su familia, tanto la menor como su tía —quien funge como donadora— fueron internadas desde un día antes para su preparación médica. La cirugía comenzó alrededor de las 8:00 de la mañana y se estima que tenga una duración de entre 12 y 15 horas.

Hasta el momento, no se ha emitido un parte médico oficial sobre el desarrollo del procedimiento. Sin embargo, sus familiares señalaron que se mantienen a la espera de información, con confianza en que la intervención concluya de manera favorable. “Hoy es el día que tanto hemos esperado”, compartieron a través de redes sociales, donde también pidieron a la ciudadanía acompañar el proceso con oraciones y muestras de apoyo. “Hoy solo queda confiar”, expresaron. El caso de Yoana generó una amplia respuesta social en la comunidad saltillense durante los últimos meses, luego de que su familia emprendiera la campaña “Un milagro para Yoana” para reunir los 2 millones de pesos necesarios para el trasplante, derivado de un diagnóstico de atresia de vías biliares. A través de eventos, rifas, donativos y actividades organizadas por ciudadanos, empresas y colectivos, la meta fue alcanzada a finales de 2025. En ese proceso, la familia destacó el respaldo de decenas de personas y, de manera especial, la aportación de la arquera olímpica coahuilense Ana Paula Vázquez, quien completó la cantidad restante para hacer posible la cirugía.

La respuesta de la comunidad permitió no solo reunir los recursos, sino concretar el procedimiento que hoy ya es una realidad, en lo que la familia describe como un paso decisivo hacia una nueva etapa para la menor. Tras la intervención, Yoana deberá permanecer hospitalizada entre cuatro y seis semanas, además de continuar bajo vigilancia médica durante varios meses en Guadalajara, como parte de su proceso de recuperación. Mientras avanza la cirugía, su familia reiteró el llamado a mantenerse pendientes y acompañar este momento clave, con la certeza de que este esfuerzo colectivo se traduzca en buenas noticias.

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