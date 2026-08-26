Saltillo: tras permanecer en estado vegetativo durante meses, hombre accidentado pierde la vida en su domicilio

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    Saltillo: tras permanecer en estado vegetativo durante meses, hombre accidentado pierde la vida en su domicilio
    Jesús Javier “N” permaneció tres meses en estado vegetativo tras sufrir graves lesiones en un accidente de motocicleta. ULISES MARTÍNEZ

Tras permanecer tres meses en estado vegetativo por las lesiones sufridas en un accidente vial, un hombre de 64 años murió en su domicilio de la colonia Pueblo Insurgente

Un hombre de 64 años, identificado como Jesús Javier “N”, murió este miércoles en su domicilio de la colonia Pueblo Insurgente de Saltillo, luego de permanecer durante tres meses en estado vegetativo a consecuencia de las lesiones que sufrió en un accidente vial.

El reporte fue recibido alrededor de las 12:30 horas en el cruce de las calles Ricardo Flores Magón y Vicente Guerrero, donde la hija de Jesús, Sandra Guadalupe “N”, informó a las autoridades que encontró a su padre sin respuesta y aparentemente sin signos vitales desde las 12:15 horas.

$!El accidente que dejó gravemente lesionado al sexagenario ocurrió meses atrás en el bulevar Isidro López Zertuche.
El accidente que dejó gravemente lesionado al sexagenario ocurrió meses atrás en el bulevar Isidro López Zertuche. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con el reporte de atención, el sexagenario tenía como antecedente un daño axonal difuso y lesiones neuronales, además de que permanecía en estado vegetativo desde el accidente ocurrido meses atrás.

Al llegar, los paramédicos realizaron la valoración correspondiente y no encontraron pulso ni movimientos respiratorios. El personal de emergencias también revisó sus pupilas y demás signos vitales, sin obtener respuesta. El diagnóstico fue paro cardiorrespiratorio y falla orgánica múltiple.

El hombre había sufrido lesiones graves luego de un accidente ocurrido en el bulevar Isidro López Zertuche, en el cruce con la calle Apolonio Avilés, en la colonia Los Maestros.

En ese hecho, el hombre, entonces de 63 años, viajaba en una motocicleta Italika junto con su hijo, de 19 años, cuando una camioneta Chevrolet Captiva que circulaba por el sector realizó un giro hacia la izquierda para ingresar a la colonia, produciéndose el choque contra la motocicleta.

$!Paramédicos confirmaron el fallecimiento del hombre de 64 años en su domicilio de la colonia Pueblo Insurgentes.
Paramédicos confirmaron el fallecimiento del hombre de 64 años en su domicilio de la colonia Pueblo Insurgentes. ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al conductor de la motocicleta a un hospital debido a un traumatismo craneoencefálico severo y diversas fracturas. El acompañante presentó golpes menores y fue llevado por sus familiares al Hospital Universitario.

Tras el accidente, elementos de Tránsito detuvieron a la conductora de la camioneta y la pusieron a disposición del Ministerio Público.

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