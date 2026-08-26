Saltillo: tras permanecer en estado vegetativo durante meses, hombre accidentado pierde la vida en su domicilio

Un hombre de 64 años, identificado como Jesús Javier “N”, murió este miércoles en su domicilio de la colonia Pueblo Insurgente de Saltillo, luego de permanecer durante tres meses en estado vegetativo a consecuencia de las lesiones que sufrió en un accidente vial. El reporte fue recibido alrededor de las 12:30 horas en el cruce de las calles Ricardo Flores Magón y Vicente Guerrero, donde la hija de Jesús, Sandra Guadalupe “N”, informó a las autoridades que encontró a su padre sin respuesta y aparentemente sin signos vitales desde las 12:15 horas.

De acuerdo con el reporte de atención, el sexagenario tenía como antecedente un daño axonal difuso y lesiones neuronales, además de que permanecía en estado vegetativo desde el accidente ocurrido meses atrás. Al llegar, los paramédicos realizaron la valoración correspondiente y no encontraron pulso ni movimientos respiratorios. El personal de emergencias también revisó sus pupilas y demás signos vitales, sin obtener respuesta. El diagnóstico fue paro cardiorrespiratorio y falla orgánica múltiple. El hombre había sufrido lesiones graves luego de un accidente ocurrido en el bulevar Isidro López Zertuche, en el cruce con la calle Apolonio Avilés, en la colonia Los Maestros. En ese hecho, el hombre, entonces de 63 años, viajaba en una motocicleta Italika junto con su hijo, de 19 años, cuando una camioneta Chevrolet Captiva que circulaba por el sector realizó un giro hacia la izquierda para ingresar a la colonia, produciéndose el choque contra la motocicleta.