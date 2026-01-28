Saltillo: tras tres años de anuncio, se construyen cinco viviendas de fraccionamiento industrial

El titular de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Coahuila (Sevot), Ángel Mahatma Sánchez Guajardo, expuso que se estima entregar en tres meses el fraccionamiento industrial que se construye desde hace años al poniente de Saltillo.

Desde 2023, la dependencia anunció que el fraccionamiento se construiría de tal modo que las viviendas no superaran los 750 mil pesos para la venta al público en general.

TE PUEDE INTERESAR: Alumnos en Coahuila tendrán megapuente este fin de semana

La Sevot detalló que se trata de aproximadamente 578 lotes de las cuales se han construido cinco viviendas.

“Funcionó como prototipo, tiene todos los servicios subterráneos, tiene su planta de tratamiento como debe de tener, todo desarrollo, ya vamos a empezar la entrega en tres meses máximo estimamos, porque ya están en los últimos pagos las personas que adquirieron los lotes, entonces vamos muy bien”, expuso Sánchez Guajardo ante los medios de comunicación.

Agregó que el fraccionamiento funcionará como prototipo para replicar la estrategia de viviendas “a bajo costo a lo largo y ancho del estado”.

TE PUEDE INTERESAR: Reajuste en Lear impactará a 200 trabajadores automotrices en Coahuila: Coparmex

Aclaró que las viviendas aún no terminan de construirse y por tanto no se han vendido, pero se estima que se comercialicen entre 900 mil y un millón de pesos.

“Como fue un prototipo, estamos en pláticas con los propietarios de los terrenos para que lo puedan dar a un menor costo y las familias coahuilenses se puedan beneficiar muy bien”, agregó.