Reajuste en Lear impactará a 200 trabajadores automotrices en Coahuila: Coparmex

El presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, confirmó el reajuste de 200 trabajadores en las plantas de Lear Corporation; esto, dijo, es parte de la cadena que viene por los despidos que se presentaron en GM Ramos y que generaron ajustes en los proveedores.

López Villarreal señaló que fue la Secretaría del Trabajo la que les informó sobre este reajuste. Añadió que ahora se debe apoyar a estos trabajadores para que, primero, se les despida conforme marca la ley y, segundo, a través del programa de acompañamiento a los trabajadores, contar con sus registros y perfiles para reubicarlos. Adelantó también que las cámaras empresariales de Saltillo y Ramos Arizpe integrarán una sola plataforma de bolsa de trabajo.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila es un estado de instituciones fuertes: Manolo Jiménez

“Como cámara empresarial y junto a la Secretaría del Trabajo vamos a analizar cada perfil para reubicarlos rápidamente en esas 2 mil vacantes que hay; inclusive, aquellos que no tengan los perfiles vamos a hacer un programa de capacitación para poderlos reincorporar en otra industria, como es la construcción o vivienda, que están demandando ese tipo de perfiles, pero que requieren de cierta capacitación”, aseguró.

Asimismo, añadió que hay otras empresas que no se han visto afectadas por el tema de los vehículos eléctricos y que, a lo mejor, van a requerir de nuevos trabajadores, entre ellos de la misma industria automotriz.

Aunque López Villarreal señaló que hasta ahora, de los proveedores, conocen los reajustes de Martinrea y ahora de Lear; sin embargo, reconoció que “será un semestre muy retador para todas las empresas; se van a venir varios anuncios, pero está en nosotros, y Coahuila está preparado para afrontar este tipo de retos. Lo que necesitamos ver es cómo solventar esos impactos negativos para que, de alguna forma, se vean lo menos desfavorecidos”.

Finalmente, aunque todo el semestre será muy complicado en temas de reajuste de personal, añadió que no ven ninguna crisis laboral y mucho menos; son ajustes temporales y se confía en que esos trabajadores despedidos serán reubicados en el corto plazo.

Cabe destacar que, hasta ahora, entre los proveedores, los reajustes de trabajadores que se tienen son de 250 en Martinrea y ahora 200 en Lear, aunque cabe resaltar que son 12 los proveedores que se tienen identificados con la línea de producción de los vehículos eléctricos, la cual se vio afectada con la eliminación del segundo turno en la planta de GM Ramos.