Los archivos periodísticos son clave para entender la historia de México: Jorge Carrasco, director de Proceso en la UAdeC

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Saltillo
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    Los archivos periodísticos son clave para entender la historia de México: Jorge Carrasco, director de Proceso en la UAdeC
    En noviembre de 2026 la Revista Proceso cumplirá su 50 aniversario (1976-2026), así como el centenario de Julio Scherer, fundador de la revista. VANGUARDIA

Entre alumnos, sociedad civil y público general, se discutió la importancia de los archivos periodísticos y su rol para entender la historia reciente del país

El primer contacto de Jorge Carrasco Araizaga, actual director de Proceso, con esta revista periodística fue en la preparatoria, cuando un profesor de historia le enseñó a su grupo de alumnos un ejemplar que contenía la entrevista que Julio Scherer, fundador de Proceso, le hizo a Fidel Castro: “Compañeros, aquí está la historia”, recordó Jorge Carrasco las palabras de su profesor en una conferencia impartida ayer en la Facultad de Ciencias Sociales de la UAdeC acerca de la importancia de los archivos periodísticos como fuentes de información para entender la realidad social de México.

El director de la revista Proceso manifestó la importancia de los archivos periodísticos de las instituciones periodísticas y argumentó que, con el paso del tiempo, el seguimiento diario de los hechos “va creando” lecturas distintas de la realidad social, como piezas de un rompecabezas “que se van acomodando en lugares específicos”, por lo que el periodismo aporta una “materia prima” para el estudio de la historia porque son “testimonios” del paso del tiempo.

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“Todos los archivos periodísticos son muy atractivos, son muy interesantes. Las meras imágenes, por ejemplo, si hacemos historiografía o sociología del periodismo mexicano, va a ser bien interesante revisar las primeras planas de los periódicos de X ciudad o de la Ciudad de México (...) Si revisamos cierto periodo, las primeras planas (...) entre 1960 y 1980, ahí tenemos un tema bien interesante. Es decir, los periódicos en sí mismo, los medios en sí mismo, son una fuente muy importante para los historiadores”, explicó Carrasco Araizaga.

Jorge Carrasco invitó a los estudiantes de historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) a adentrarse en revisar el archivo periodístico de las cinco décadas de investigación que la Revista Proceso ha realizado, para “reflexionar sobre lo que somos como país, pero sobre todo lo que está pendiente”.

UN RECORRIDO HISTÓRICO EN PROCESO

El director de Proceso comenzó su conferencia con un video que resumía la historia de la revista Proceso desde la década de los 70 —cuando comenzó su odisea periodística—, después del “golpe al periódico Excélsior” por parte del gobierno federal, encabezado por el expresidente Luis Echeverría.

“[Excelsior] era un periódico dirigido por Julio Scherer que causaba incomodidad al poder porque se separaba del acompañamiento que tuvo la prensa mexicana durante buena parte del siglo XX al sistema político mexicano”, precisó Carrasco Araizaga.

La expulsión de Julio Scherer del periódico Excélsior el 8 de julio de 1976 fue el parteaguas para el nacimiento de la revista Proceso, ya que el 6 de noviembre de ese mismo año, se publicó el primer número de Proceso.

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“Se quería contribuir a la construcción de la democracia en México. Parece una frase fácil, se dice fácil, pero todos somos testigos directa e indirectamente de lo difícil que ha sido la construcción democrática en este país”, declaró el director de Proceso.

Al aclarar el nombre de la revista, Jorge Carrasco puntualizó que desde su concepción, la visión de la revista periodística era la de “someter a proceso a los hechos; someter a proceso a los protagonistas de los hechos”.

“Ése es el nombre. Ésa es la concepción de la revista y de lo que hemos hecho durante 50 años”, manifestó Carrasco Araizaga.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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