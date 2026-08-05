Saltillo: UAdeC abre inscripciones para talleres de Piano y Solfeo

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    Saltillo: UAdeC abre inscripciones para talleres de Piano y Solfeo
    Rodrigo Herrera Herrejón cuenta con casi 10 años de experiencia en la enseñanza musical. CORTESÍA

Las clases están dirigidas a mayores de 16 años y combinan formación teórica, práctica musical y presentaciones ante público

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través del Recinto del Patrimonio Cultural Universitario de la Coordinación de Difusión y Patrimonio Cultural, abrió las inscripciones para los talleres de Piano y Solfeo correspondientes al periodo agosto-diciembre.

Las actividades están dirigidas a personas mayores de 16 años y buscan acercar a los participantes a la formación musical mediante ejercicios prácticos y conocimientos teóricos.

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En el taller de Solfeo, el maestro Rodrigo Herrera Herrejón explicó que los alumnos aprenderán a leer partituras, es decir, a interpretar las notas y elementos escritos que permiten a un músico llevar una pieza a la ejecución.

El curso permitirá desarrollar la lectura de partituras a primera vista y con mayor fluidez, además de abordar conceptos básicos como anatomía de las notas, clave de sol, metrónomo y rítmica.

Al finalizar el periodo, los participantes realizarán una presentación en la que demostrarán los conocimientos adquiridos.

APRENDIZAJE MUSICAL DESDE EL TECLADO

El taller de Piano está diseñado para combinar teoría y práctica. Los alumnos conocerán la postura adecuada frente al instrumento, identificación de notas, formación de escalas y acordes, además de realizar ejercicios con ambas manos.

Como parte del aprendizaje, cada participante trabajará en la interpretación de una primera canción y, al concluir el curso, tendrá la oportunidad de ejecutar una melodía ante el público.

Las clases de Piano comenzarán el 10 de agosto y se impartirán los lunes y martes, de 16:00 a 19:00 horas, con una hora personalizada para cada estudiante.

La inscripción tendrá un costo de 400 pesos. La mensualidad será de 600 pesos para público en general y de 500 pesos para alumnos de la UAdeC.

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El taller de Solfeo iniciará el 14 de agosto, con sesiones los viernes de 17:00 a 18:00 horas. La inscripción será de 400 pesos, mientras que la mensualidad tendrá un costo de 450 pesos para público en general y de 300 pesos para estudiantes de la UAdeC.

Las inscripciones se realizan en el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, ubicado en Hidalgo 211, a unos pasos de la Catedral de Saltillo, en el Centro Histórico.

Para solicitar mayores informes está disponible el teléfono 844 410 97 05.

EXPERIENCIA EN LA ENSEÑANZA MUSICAL

Rodrigo Herrera Herrejón es licenciado en Música e Instrumentista por la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y actualmente cursa la Maestría en Educación Musical en la Universidad Internacional de La Rioja, España.

Se desempeña como pianista, docente e investigador en formación, con interés en el desarrollo de propuestas innovadoras para la enseñanza del instrumento y la educación musical.

Desde hace tres años imparte el Taller de Piano en el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, donde ha desarrollado una metodología basada en el aprendizaje intuitivo de la música, inspirada en principios de la filosofía Suzuki y en la manera en que las personas adquieren su lengua materna.

Su propuesta parte de la escucha, exploración, imitación y práctica musical para posteriormente avanzar hacia la comprensión de conceptos teóricos.

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También se desempeña como profesor en la Escuela Superior de Música de la UAdeC y dirige la Academia de Teoría, donde imparte asignaturas relacionadas con análisis, teoría y literatura musical.

Con casi una década de experiencia docente, actualmente desarrolla su formación de posgrado enfocada en la didáctica musical y la innovación educativa.

Su trayectoria incluye participación como ponente, jurado e intérprete en actividades estatales y nacionales, con intervenciones en conferencias sobre técnica de compositores, experiencia orquestal y composición musical.

Asimismo, ha participado como jurado en el concurso Primer Corrido de Arteaga y como concertista en espacios y actividades como Celloland Music Factory, CEDART, el examen de piano de la Facultad Popular de Bellas Artes, el Recital de Piano en la Sala Silvestre Revueltas y el Primer Festival de Piano Infantil, entre otros.

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