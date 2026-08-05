$!Saltillo: UAdeC abre talleres de fotografía, cine y producción audiovisual

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) invita a jóvenes y adultos a inscribirse a los talleres de Fotografía Digital, Cine-Fotografía y Producción audiovisual, así como Cortometraje, que se impartirán durante el semestre agosto-diciembre en el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, en el Centro Histórico de Saltillo. Las actividades estarán a cargo del productor cinematográfico Fernando Recio Valadez, quien compartirá conocimientos teóricos y prácticos relacionados con la fotografía, el lenguaje audiovisual y las distintas etapas de una producción cinematográfica.

En el taller de Cortometraje, los participantes aprenderán a desarrollar historias mediante guion y storytelling, además de abordar fotografía, iluminación, sonido directo, edición, producción y dirección. El programa contempla que los alumnos conozcan de manera práctica las tres etapas de una producción: preproducción, producción y postproducción. El trabajo en equipo será uno de los ejes de las dinámicas de clase. Como proyecto final, los participantes realizarán uno o varios cortometrajes que serán proyectados al concluir el semestre. CREAR, GRABAR Y CONTAR HISTORIAS El taller de Cortometraje comenzará el 17 de agosto y se impartirá los lunes y martes, de 17:00 a 19:00 horas. La inscripción general tendrá un costo de 400 pesos, mientras que la mensualidad será de 900 pesos para público en general y de 700 pesos para estudiantes de la UAdeC. En Fotografía Digital, los alumnos aprenderán de manera práctica a utilizar la cámara en modo manual y explorarán distintos estilos, entre ellos fotografía de estudio, urbana, artística, retrato, paisaje y naturaleza. También abordarán planos y encuadres, manejo de emociones a través de la imagen y el proceso de revelado digital. Al finalizar, se realizará una exposición con una selección de los trabajos elaborados durante el taller.

Por su parte, Cine-Fotografía y Producción Audiovisual estará enfocado en la fotografía aplicada al video, aspectos técnicos, movimientos de cámara, colorización e iluminación, además de la conceptualización y aplicación de referencias estéticas en proyectos audiovisuales. El cierre de este taller contempla la grabación de un videoclip con una banda o grupo musical de Saltillo. Fotografía Digital iniciará el 19 de agosto, de 17:00 a 18:00 horas, mientras que Cine-Fotografía y Producción Audiovisual se desarrollará de 18:00 a 19:00 horas. La inscripción para cada taller será de 400 pesos. La mensualidad tendrá un costo de 600 pesos para público en general y de 400 pesos para alumnos de la UAdeC. Las inscripciones se realizan en el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, ubicado en Hidalgo 211, a unos pasos de la Catedral de Saltillo, en el Centro Histórico. Para solicitar información se encuentra disponible el teléfono 844 410 97 05.

EXPERIENCIA EN CINE Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Fernando Recio Valadez cuenta con formación en guion, audio, diseño de producción, fotografía, dirección y edición, además de estudios complementarios mediante talleres y diplomados relacionados con la cinematografía. Entre su preparación se encuentran cursos impartidos por el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), la Muestra de Cine Coahuila, un diplomado en Producción para la Carpeta de EFICINE y el taller “Cómo hacer un casting para cine”, de Besani Producciones. En 2024 recibió la Presea Dragón al Mérito Cultural de la Universidad Carolina, reconocimiento relacionado con su participación en más de 20 cortometrajes, comerciales, documentales y videoclips. También se desempeñó como Segundo Asistente de Fotografía en la película “El Desaire” y obtuvo la convocatoria “Arte para valorarte”, de la Secretaría de Salud de Coahuila y la Comisión Nacional Fronteriza Coahuila-Estados Unidos. Como parte de su trabajo cinematográfico, escribió y dirigió el mediometraje “¿Por qué estás aquí?”, producción enfocada en la prevención del suicidio que se ha proyectado en distintas ciudades de Coahuila y otras entidades del país ante estudiantes de secundaria, preparatoria y nivel profesional. Asimismo, dirigió el documental “Capeyuye, oda a la libertad”, sobre la música tradicional de la comunidad de los Negros Mascogos, y obtuvo el Premio Estatal de Periodismo Cultural “Armando Fuentes Aguirre” de la UAdeC, en la categoría infantil.

Su experiencia también incluye el ámbito teatral. Es actor y miembro fundador del Club de Artes Escénicas de la Universidad Carolina, además de haber tomado talleres de actuación con los actores mexicanos Darío Ripoll y Julio Bracho. Ha participado en diversas puestas en escena y como parte de equipos de producción y reparto de películas y cortometrajes realizados por cineastas de Coahuila y Nuevo León. Al frente de la casa productora Indomito Studio, Recio Valadez busca impulsar una comunidad de colaboración entre artistas de distintas disciplinas, como actores, escritores, artistas plásticos, diseñadores, músicos, maquillistas, directores y fotógrafos.

Entre los cortometrajes que ha dirigido se encuentran “B.L.A.S.”, “Video de Aniversario”, “Ofelia” y “Serendipia”. También ha participado en producciones como “Todos tenemos un papel”, “No grites tengo miedo”, “Mi mamá se llamaba Elena”, “Códice negro” y “El que sonríe”, además de colaborar en videoclips como “60/80”, de Outside; “¿Qué día es hoy?”, de Alien Fingers; “Quédate”, “Lo que un día fue” y “El rescate”, de Aureo, entre otros.

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