Saltillo: UAdeC abre su tradicional Curso de Aerobics para toda la comunidad

Organizado por la Coordinación General de Deportes, el curso se desarrolla del 13 de julio al 13 de agosto en la explanada de Rectoría, ubicada sobre el bulevar Venustiano Carranza, en la colonia República Oriente de Saltillo.

Con una invitación abierta a estudiantes, trabajadores universitarios y ciudadanía en general, la Universidad Autónoma de Coahuila puso en marcha en Saltillo una nueva edición de su tradicional Curso de Aerobics, programa gratuito que busca fomentar hábitos saludables mediante la práctica de actividad física.

El arranque de las actividades fue encabezado por el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez; el director del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila, Antonio Cepeda Licón; el tesorero de la Universidad, Evaristo Alférez Rodríguez; el coordinador general de Deportes, Robertony García Perera; el coordinador de Extensión Universitaria, David Hernández Barrera, así como autoridades universitarias y deportivas.

Las sesiones se imparten de lunes a jueves de 19:00 a 20:00 horas, mientras que los viernes el horario será de 18:00 a 20:00 horas, con acceso libre para personas de todas las edades.

Durante la ceremonia inaugural, Robertony García Perera destacó que el curso representa una oportunidad para fortalecer el vínculo entre la Universidad y la sociedad, al ofrecer un espacio que promueve la convivencia, la participación ciudadana y el bienestar físico.

Por su parte, el rector Octavio Pimentel Martínez señaló que esta actividad se ha consolidado como una tradición universitaria al incentivar la activación física y contribuir al desarrollo integral de quienes participan.

Asimismo, reconoció el trabajo del equipo organizador por mantener vigente este programa e invitó a la comunidad a aprovechar las actividades con entusiasmo y constancia.

Antonio Cepeda Licón, director del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila, resaltó que el ejercicio físico, además de favorecer la salud, fortalece la convivencia y mejora la calidad de vida de la población.

CLASES PARA TODAS LAS EDADES

La primera jornada estuvo a cargo de los instructores Brenda Flores y Sergio López, quienes dirigieron una rutina diseñada para participantes de distintos niveles de condición física.

Durante las próximas semanas se incorporarán instructores especializados en aerobics, zumba y acondicionamiento físico provenientes de diversos gimnasios locales, con el objetivo de ofrecer sesiones dinámicas y variadas.

La Coordinación General de Deportes recomendó a las y los asistentes presentarse con al menos 15 minutos de anticipación para realizar ejercicios de calentamiento, llevar toalla, hidratación y registrar su asistencia con el personal organizador.