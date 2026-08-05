Con cabalgata, callejoneada y rodeo celebrará Hidalgo, Coahuila, 140 años de historia

HIDALGO, COAH.- Con una serie de actividades culturales, familiares y tradicionales, el municipio de Hidalgo, Coahuila, celebrará del 14 al 16 de agosto su 140 aniversario, una fecha que busca reconocer la historia, el esfuerzo y las raíces de una comunidad ligada al trabajo, la cultura norteña y las tradiciones del campo.

Durante tres días, habitantes y visitantes podrán disfrutar de una programación especial que contempla una callejoneada, la coronación de la Reina del Adulto Mayor, una gran cabalgata de aniversario, así como un rodeo y baile de clausura.

La celebración representa un homenaje a las generaciones que han construido la identidad de Hidalgo desde su fundación como municipio en 1886, conservando costumbres relacionadas con la vida comunitaria, la ganadería y las expresiones culturales propias de la región norte de Coahuila.