Con cabalgata, callejoneada y rodeo celebrará Hidalgo, Coahuila, 140 años de historia

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    Con cabalgata, callejoneada y rodeo celebrará Hidalgo, Coahuila, 140 años de historia
    La cabalgata de aniversario de Hidalgo, Coahuila, será uno de los eventos principales de la celebración, resaltando la cultura ecuestre del norte de Coahuila. ARCHIVO

El municipio prepara tres días de actividades para conmemorar su aniversario de fundación y fortalecer sus tradiciones

HIDALGO, COAH.- Con una serie de actividades culturales, familiares y tradicionales, el municipio de Hidalgo, Coahuila, celebrará del 14 al 16 de agosto su 140 aniversario, una fecha que busca reconocer la historia, el esfuerzo y las raíces de una comunidad ligada al trabajo, la cultura norteña y las tradiciones del campo.

Durante tres días, habitantes y visitantes podrán disfrutar de una programación especial que contempla una callejoneada, la coronación de la Reina del Adulto Mayor, una gran cabalgata de aniversario, así como un rodeo y baile de clausura.

La celebración representa un homenaje a las generaciones que han construido la identidad de Hidalgo desde su fundación como municipio en 1886, conservando costumbres relacionadas con la vida comunitaria, la ganadería y las expresiones culturales propias de la región norte de Coahuila.

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Autoridades municipales destacaron que el aniversario busca unir a la población en torno a su historia, pero también proyectar una visión de futuro para las nuevas generaciones bajo el concepto “Algo nuevo por vivir”, con actividades que promueven la convivencia y el orgullo de pertenecer a esta comunidad.

Hidalgo, ubicado en la región fronteriza de Coahuila, mantiene una identidad marcada por sus tradiciones norteñas y por la participación de sus habitantes en eventos comunitarios que fortalecen el sentido de pertenencia.

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La celebración de los 140 años representa una oportunidad para recordar el camino recorrido por el municipio y reconocer a quienes, con trabajo y compromiso, han contribuido al desarrollo de Hidalgo a lo largo de más de un siglo de historia.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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