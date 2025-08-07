Saltillo, una de las cinco ciudades del país donde hubo menor incremento de precios

Durante el mes de julio, Saltillo se ubicó como una de las pocas ciudades del país donde los productos básicos que integran el gasto corriente para los hogares, tuvieron el menor incremento de precios ofrecidos al público.

De acuerdo con los registros publicados por el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) que mensualmente realiza el INEGI, en Saltillo, se registró durante el mes de julio una variación positiva de 0.01 por ciento en el valor de los productos.

Este estudio, contempla los precios que son adquiridos por los hogares para una alimentación adecuada, como es el huevo, el pollo, frutas y verduras, pero también otros gastos corrientes que se realizan desde los hogares como son pagos a vivienda, transportes y ropa o calzado.

A nivel nacional, las ciudades con más incremento en los precios de los productos, fueron Oaxaca capital con un incremento de 0.77 por ciento; Chetumal, Quintana Roo con 0.71 por ciento; Cancún, Quintana Roo con 0.67 por ciento; Fresnillo, Zacatecas con 0.61 por ciento y Tepetitlán, Jalisco con 0.60 por ciento.

Al contrario de estas ciudades, Saltillo ocupó el lugar número cuatro del país donde menor incremento se registró, o de entre las que incluso llegaron a registrar una disminución en los precios.

En el panorama a la baja, se registraron Córdova, Veracruz con una disminución de 0.19 por ciento en sus precios; Esperanza, Sonora con una disminución de 0.11 por ciento. Después están Saltillo y Puebla capital con un incremento de 0.01 por ciento, e Izúcar de Matamoros en Puebla con 0.02 por ciento.